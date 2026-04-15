americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

La UE amenaza con obligar a Meta a restablecer acceso a chatbots rivales

LONDRES (AP) — Los reguladores de la Unión Europea han amenazado con obligar a Meta Platforms, empresa matriz de WhatsApp, a revertir una medida que, según afirman, en la práctica limita el acceso de los chatbots de IA de empresas rivales a la aplicación de mensajería.

El intento de Meta de resolver la investigación antimonopolio del bloque sobre WhatsApp cobrando a otras empresas de IA por acceso es insatisfactorio, indicó la Comisión Europea el miércoles.

La comisión, que es el brazo ejecutivo del bloque de 27 países y su principal autoridad antimonopolio, abrió la investigación el año pasado sospechas de que WhatsApp está impidiendo a empresas de inteligencia artificial ofrecer sus asistentes en la plataforma.

Funcionarios señalaron que la decisión de Meta en marzo de empezar a cobrar por el acceso era, en esencia, equivalente a la prohibición que tenía vigente.

“Sustituir la prohibición legal por una tarifa que ejerce un efecto similar no cambia nuestra opinión preliminar de que la conducta de Meta parece constituir un abuso de su posición dominante, que puede perjudicar gravemente la competencia en el mercado de los asistentes de IA”, declaró Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la comisión a cargo de la competencia, en un comunicado.

Cuando Bruselas abrió su investigación en diciembre, dijo que estaba examinando nuevos términos y condiciones que impiden a los proveedores de chatbots de IA utilizar una herramienta para comunicarse con los clientes.

El bloque indicó que tiene la intención de emitir una orden para restablecer el acceso de los chatbots bajo las condiciones anteriores hasta que adopte una decisión final sobre el caso.

Meta sostuvo que la decisión de la comisión significa que la empresa tendrá que ofrecer su servicio de forma gratuita y que equivaldría a subvencionar a determinadas compañías en lugar de despejar el camino para una mayor competencia.

Eso podría significar, por ejemplo, que “una pequeña panadería en Francia que paga por usar el servicio para tomar pedidos de cruasanes estará asumiendo el costo de OpenAI”, señaló Meta sobre uno de sus competidores en un comunicado. “Las pequeñas empresas europeas no deberían pagar la factura de OpenAI”.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Javier Mascherano, técnico del Inter Miami, durante el partido contra Nashville en los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF, el miércoles 18 de marzo de 2026, en Fort Lauderdale, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Javier Mascherano se va de Inter Miami, 4 meses después de ganar el campeonato de la MLS

El dominicano Agustín Ramírez de los Marlins de Miami le da los cinco a sus compañeros tras anotar en la cuarta entrada ante los Bravos de Atlanta el lunes 13 de abril del 2026. (AP Foto/Colin Hubbard)

Marlins vencen 10-4 a Bravos para cortar racha de tres derrotas

Keiko Fujimori, candidata presidencial del partido Fuerza Popular, habla flanqueada por los candidatos al Congreso Luis Galarreta, a la izquierda, y Micky Torres, a la derecha, tras el cierre de las urnas en las elecciones generales en Lima, Perú, el domingo 12 de abril de 2026. (AP Foto/Gerardo Marin)

Fujimori y López Aliaga lideran el conteo de votos de la elección presidencial en Perú

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se dirige a hablar con la prensa antes de abordar el Air Force Two, el viernes 10 de abril de 2026, en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, previo a su viaje a Pakistán para entablar conversaciones sobre Irán. (AP Foto/Jacquelyn Martin, pool)

Vance viaja a Pakistán para encabezar conversaciones con Irán sobre el fin de la guerra

Destacados del día

Miami-Dade revoca licencias a dos compañías por presunto comercio ilegal con Cuba y advierte sanciones

Miami-Dade revoca licencias a dos compañías por presunto comercio ilegal con Cuba y advierte sanciones

Canadá autoriza a Flair Airlines volar a Cuba pese a críticas por quejas y fallas operativas

Canadá autoriza a Flair Airlines volar a Cuba pese a críticas por quejas y fallas operativas

Nieto de Raúl Castro habría buscado contacto directo con Trump fuera de canales diplomáticos oficiales

Nieto de Raúl Castro habría buscado contacto directo con Trump fuera de canales diplomáticos oficiales

EEUU levanta sanciones al Banco Central de Venezuela y reabre acceso a operaciones financieras globales

EEUU levanta sanciones al Banco Central de Venezuela y reabre acceso a operaciones financieras globales

🚨 EEUU activará registro automático para el servicio militar: incluye migrantes cubanos

🚨 EEUU activará registro automático para el servicio militar: incluye migrantes cubanos

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter