La sorpresiva decisión de Trump de suspender sanciones a Rusia desata indignación en el Congreso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con reporteros en el Jardín Sur de la Casa Blanca, el viernes 16 de octubre de 2026, en Washington. (AP Foto/Jacquelyn Martin) AP

A última hora del viernes, legisladores de ambos partidos arremetieron contra la orden ejecutiva, la más reciente de una serie de medidas que el presidente republicano ha tomado y que acercan a Estados Unidos a la Rusia de Vladímir Putin. Trump anunció recientemente un acuerdo de diésel con su homólogo ruso para importar energía de Rusia en un intento poco probable de frenar los altos precios de la gasolina en Estados Unidos, que sacuden las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre.

“Más que irresponsable”, manifestó en redes sociales el senador republicano por Carolina del Norte, Thom Tillis, horas después de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy expresara su esperanza de que pudieran reactivarse las sanciones que debían entrar en vigor el domingo y que apuntaban a la economía rusa.

“¿Qué parte de hacer cumplir una ley aprobada 86 a 11 por el Senado no entienden el presidente y sus asesores?”, preguntó Tillis. “Es inconcebible que esta administración esté capitulando ante un dictador ruso que invadió ilegalmente Ucrania”.

Tillis sostuvo que, si Trump realmente quiere bajar los precios de la energía, debería resolver la guerra con Irán, a la que se atribuye en gran medida el alza en las gasolineras, y “no haciéndole un favor a Vladímir Putin”.

El senador republicano de Texas, John Cornyn, dijo que “Lindsey estaría horrorizado”, en referencia al fallecido senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, quien trabajó incansablemente en el proyecto antes de morir este verano. La ley se conoce como la Ley Lindsey Graham de Sanciones a Rusia.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, de Nueva York, afirmó en un comunicado que “al darle soporte vital a la economía rusa, el pacto de Trump con el diablo se vuelve cada vez más sucio”.

La senadora demócrata por Massachusetts, Elizabeth Warren, dijo que Trump “desafía” al Congreso y “permite que Vladímir Putin continúe su guerra de agresión”. Instó a sus colegas a actuar para revertir el rumbo.

Las acciones de Trump se producen mientras Ucrania se prepara para un duro invierno ante los continuos ataques de Rusia contra su infraestructura energética, necesaria para calentar los hogares y mantener las luces encendidas. Zelenskyy, quien ha mantenido una relación accidentada con Trump pero que ha conservado su cercanía con los legisladores de Estados Unidos, instó a sus simpatizantes a alzar la voz en favor de las sanciones.

Los próximos pasos son muy inciertos, ya que la Cámara de Representantes y el Senado están en receso hasta después del Día de las Elecciones. Trump dijo que suspendía las sanciones de manera indefinida, citando preocupaciones de seguridad nacional. Es poco probable que el Congreso esté en condiciones de tomar alguna medida para impugnar las decisiones del mandatario hasta que los legisladores regresen a Washington.

Los escépticos en el Congreso advirtieron que Trump no cumpliría la ley

A Graham le tomó casi un año persuadir a Trump para que aceptara el paquete de sanciones contra Rusia. Fue diseñado para imponer aranceles elevados a los países que importan grandes cantidades de petróleo y productos energéticos rusos, y se promovió como una forma de detener el flujo de fondos que alimenta la guerra de Putin contra Ucrania, que ya ha durado cuatro años.

Sin embargo, aun cuando Zelenskyy observó desde la galería de visitantes cómo el Senado impulsaba el paquete tras la muerte de Graham, escépticos en el Congreso advirtieron que era poco probable que Trump cumpliera el proyecto una vez que lo hubiera promulgado como ley hace un mes.

La semana pasada, un grupo bipartidista de senadores instó al gobierno de Trump a actuar con mayor rapidez para endurecer las medidas contra Rusia, en particular contra la “flota fantasma” de petroleros que Moscú utiliza para transportar petróleo y eludir las sanciones estadounidenses. Los senadores señalaron que la mayor parte de las disposiciones de la nueva ley debían entrar en vigor el domingo.

En cambio, Trump anunció poco después el acuerdo de diésel con Putin, afirmando que Rusia había aceptado suministrar toneladas de combustible a Estados Unidos, donde los precios de la gasolina se han disparado en algunas zonas y los votantes dicen que los problemas de asequibilidad son una de sus principales preocupaciones.

Legisladores indignados se han comprometido a frenar el acuerdo entre Trump y Putin.

El representante de Nueva York, Gregory Meeks, el demócrata de mayor rango en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, quien había encabezado la oposición al proyecto de Graham —advirtiendo que Trump desacataría la ley—, presentó el viernes una legislación que bloquearía el acuerdo de diésel de Trump con Putin.

“En un momento en que Estados Unidos debería aumentar la presión sobre el Kremlin, Donald Trump se acerca a Putin y cierra acuerdos para enriquecerse a sí mismo en lugar de respaldar a Ucrania”, afirmó Meeks en un comunicado.

Calificó el acuerdo de “corrupto” y dijo que “va en contra de todo lo que representa Estados Unidos”.

Meeks dijo el sábado que “el Congreso no está indefenso” y que debe actuar.

El legado de Graham en juego

La hermana de Graham, Darline Graham, de Carolina del Sur, ayudó a asegurar la aprobación del proyecto en el Senado, una vez que el gobernador del estado la designó para ocupar el escaño de su hermano.

Ahora se postula contra la demócrata Annie Andrews en una contienda reñida. Se espera que Trump viaje al estado la próxima semana para convocar a los votantes.

“Miren, el presidente y yo compartimos el mismo objetivo, que es terminar la guerra, bajar los precios de la gasolina y el diésel, y el proyecto de sanciones es una de las herramientas que él puede usar para lograrlo”, dijo Darline Graham en un acto de campaña el sábado.

“Depende de él si decide usarlo o no. Personalmente, yo elegiría mantener la presión sobre Rusia”, añadió, “porque no confío en Putin ni confío en Rusia”.

Al igual que su hermano, quien a menudo se distanciaba públicamente del presidente, Darline Graham dijo que ella y Trump pueden tener sus diferencias.

“Estoy orgullosa de haber ayudado a cruzar la meta. Significó mucho para Lindsey”, expresó. “Pero ya saben, como Lindsey, él discrepaba del presidente a veces; tenían esa relación en la que podían estar de acuerdo en no estar de acuerdo en ocasiones. Y creo que eso simplemente pasa”.

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Los periodistas de The Associated Press Meg Kinnard en Mount Pleasant, Carolina del Sur, y Kevin Freking y Mary Clare Jalonick, contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP