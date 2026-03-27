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La selección de fútbol de Irán honra a víctimas de ataque con misiles a escuela primaria

ANTALYA, Turquía (AP) — Los jugadores llevaron pequeñas mochilas cuando la selección nacional de fútbol de Irán aprovechó el viernes un partido contra Nigeria para rendir homenaje a las víctimas de un mortífero ataque con misiles contra una escuela primaria.

Los jugadores de Irán cantan el himno nacional sosteniendo mochilas escolares en simbolismo por los niños presuntamente fallecidos en un ataque estadounidense contra una escuela en Minab, antes de un juego amistoso de fútbol entre Irán y Nigeria, en Antalya, sur de Turquía, el viernes 27 de marzo de 2026. (Foto AP/Riza Ozel)
Los jugadores de Irán cantan el himno nacional sosteniendo mochilas escolares en simbolismo por los niños presuntamente fallecidos en un ataque estadounidense contra una escuela en Minab, antes de un juego amistoso de fútbol entre Irán y Nigeria, en Antalya, sur de Turquía, el viernes 27 de marzo de 2026. (Foto AP/Riza Ozel) AP

Más de 165 personas murieron el 28 de febrero, la mayoría de ellas niños, cuando un ataque probablemente lanzado por Estados Unidos, impactó la escuela en el sur de Irán. Ni Estados Unidos ni Israel han asumido la responsabilidad del ataque, que ha sido objeto de duras críticas por parte de las Naciones Unidas y de grupos de derechos humanos. El ejército de Estados Unidos está investigando y ha manifestado que nunca atacaría a civiles.

Durante el himno nacional el viernes, el equipo iraní honró la memoria de los niños asesinados al colocar pequeñas mochilas escolares rosas y moradas frente a ellos.

Un video de la ceremonia también mostró a los jugadores con brazaletes negros en recuerdo de los fallecidos desde que comenzó la guerra.

El partido se disputó en Antalya, en el sur de Turquía.

Nigeria ganó 2-1 en un encuentro que sirvió como preparación para el Mundial para Irán, de cara al torneo que será coorganizado por Estados Unidos, México y Canadá.

El equipo de la República Islámica tiene programado disputar tres partidos de la fase de grupos en junio en Estados Unidos. El embajador iraní en Ciudad de México ha dicho que el país pidió a la FIFA trasladar esos tres partidos a México después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desalentara la asistencia del equipo, al citar preocupaciones de seguridad.

Funcionarios del gobierno iraní y del fútbol han señalado que no quieren boicotear el Mundial, pero que no es posible que la selección nacional vaya a Estados Unidos debido a los ataques militares contra Irán por parte de Israel y Estados Unidos.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha frenado los intentos de Irán de trasladar sus partidos, al afirmar que el organismo rector del fútbol mundial quiere que el torneo “se lleve a cabo según lo programado”.

Por separado el viernes, el poder judicial de Irán amenazó con confiscar la propiedad del futbolista Sardar Azmoun, informaron dos agencias de noticias semioficiales. El anuncio se produce tras las amenazas del jefe judicial de línea dura de Irán de que las autoridades planeaban incautar los bienes de celebridades consideradas críticas del gobierno.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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