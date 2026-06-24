La sede de los Juegos Olímpicos 2036 se elegirá en 2029, confirma el COI

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La presidenta del Comité Olímpico Internacional Kirsty Coventry habla durante la 146 sesión del COI en Lausana, Suiza el miércoles 24 de junio del 2026. (Cyril Zingaro/Keystone via AP) AP

El calendario acordado en una reunión de todos los miembros del Comité Olímpico Internacional supone un reinicio bajo la presidencia de Kirsty Coventry, después de que la sede de los Juegos de Verano de 2028, Los Ángeles, y la de 2032, Brisbane, fueran elegidas con 11 años de antelación.

Esto significa que habrá una votación competitiva que los miembros reclamaban después de que Los Ángeles y Brisbane fueran, en la práctica, elegidas sin enfrentarse a un candidato rival. La sede de los Juegos Olímpicos de 2024, París, fue elegida en 2017 con los siete años tradicionales de preparación, cuando Los Ángeles se hizo a un lado como rival para que se le otorgara sin oposición la edición de 2028.

El giro estratégico ha sido un movimiento definitorio en la presidencia de Coventry, que hace exactamente un año sucedió oficialmente a Thomas Bach.

Hasta ahora hay al menos 10 posibles candidaturas para los Juegos de Verano de 2036 y que estaban sosteniendo conversaciones con el COI cuando Coventry puso en pausa el proceso, en la primera gran decisión de su presidencia.

Al detallar el nuevo calendario, la miembro del COI Kolinda Grabar-Kitarović manifestó que la contienda debería tomar forma en marzo del próximo año.

La junta ejecutiva del COI seleccionará una lista corta oficial para una “evaluación más profunda de varias partes interesadas con proyectos desarrollados”, señaló Grabar-Kitarović, expresidenta de Croacia.

Se fijó como objetivo finales de 2028 para iniciar una fase de “diálogo dirigido” con los aspirantes, cuando se exigirá a sus gobiernos que aporten garantías legales y financieras. La elección de la sede de 2036 está prevista para la Sesión del COI que se espera a mediados de 2029, en un lugar aún por decidir. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP