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La reportera de la NFL Dianna Russini renuncia a The Athletic tras fotos con Mike Vrabel

La reportera de la NFL Dianna Russini renunció a The Athletic menos de una semana después de que unas fotos publicadas de ella y de Mike Vrable, el entrenador en jefe de los Patriots de Nueva Inglaterra, en un resort de Arizona provocaran una investigación interna en el medio deportivo propiedad de The New York Times.

ARCHIVO - La reportera Dianna Russini previo al partido de la NFL entre los Raiders de Oakland y los Broncos de Denver, el 9 de septiembre de 2019, en Oakland. (AP Foto/Ben Margot)
ARCHIVO - La reportera Dianna Russini previo al partido de la NFL entre los Raiders de Oakland y los Broncos de Denver, el 9 de septiembre de 2019, en Oakland. (AP Foto/Ben Margot) AP

El New York Post publicó las fotos de Vrabel y Russini en el hotel de Sedona la semana pasada y aseguró que fueron tomadas antes de las reuniones de propietarios de la NFL que comenzaron en Phoenix el 29 de marzo.

“He cubierto la NFL con profesionalismo y dedicación a lo largo de mi carrera, y respaldo cada historia que he publicado. Cuando apareció por primera vez la nota de Page Six, The Athletic me apoyó de manera inequívoca, expresó confianza en mi trabajo y orgullo por mi periodismo. Por eso estoy agradecida. En los días siguientes, lamentablemente, comentaristas en diversos medios han incurrido en una especulación que se retroalimenta y que simplemente no está sustentada en los hechos”, dijo Russini en una carta enviada el martes al editor ejecutivo de The Athletic, Steven Ginsberg, y obtenida por The Associated Press.

“Además, este frenesí mediático avanza sin tener en cuenta el proceso de revisión que The Athletic intenta completar", añadió. "Sigue intensificándose, alimentado por filtraciones repetidas, y no tengo ningún interés en someterme a una indagación pública que ya ha causado mucho más daño del que estoy dispuesta a aceptar. En lugar de permitir que esto continúe, he decidido hacerme a un lado ahora — antes de que mi contrato actual expire el 30 de junio. Lo hago no porque acepte la narrativa que se ha construido en torno a este episodio, sino porque me niego a darle más oxígeno o a permitir que me defina a mí o a mi carrera”.

Russini se incorporó a The Athletic en 2023 tras casi una década en ESPN, donde desempeñó diversos cargos, entre ellos presentadora de SportsCenter, analista de la NFL y reportera. Presentó un pódcast para The Athletic e hizo apariciones en su plataforma de video.

Vrabel y Russini, quienes están casados, difundieron comunicados al Post después de la publicación de las fotos, restando importancia a lo que estas muestran.

Russini señaló que “no representan al grupo de seis personas que estaban pasando el rato durante el día”.

“Esas fotos muestran una interacción completamente inocente y cualquier insinuación en sentido contrario es ridícula”, dijo Vrabel al periódico.

Vrabel no asistió a la conferencia de prensa previa al draft de los Patriots el lunes.

The New York Times informó el sábado que el medio digital estaba investigando la conducta de Russini.

Esa decisión se produjo después de que Ginsberg dijera previamente al Post que a las fotos “les faltaba un contexto esencial” y elogió su trabajo en The Athletic.

Vrabel, quien ganó tres Super Bowls como jugador con Nueva Inglaterra, se prepara para su segunda temporada como entrenador de los Patriots. Fue el Entrenador del Año de la NFL de AP tras llevar al equipo a un récord de 14-3 la temporada pasada, que terminó con una derrota en el Super Bowl ante Seattle. Vrabel ya había ganado el premio de Entrenador del Año de la NFL de AP con Tennessee en 2021.

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Deportes AP: https://apnews.com/deportes

FUENTE: AP

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