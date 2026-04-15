La policía responde a disparos en una escuela en Turquía, según reportes

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Imágenes de video desde el lugar mostraron cómo al menos dos personas eran subidas a ambulancias ante la escuela secundaria en la provincia de Kahramanmaras.

El día anterior, 16 personas, en su mayoría estudiantes, resultaron heridas cuando un exalumno abrió fuego en una escuela preparatoria en la cercana provincia de Sanliurfa.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP