La policía investiga una posible explosión ante la embajada de EEUU en Oslo. No hay heridos

OSLO, Noruega (AP) — La policía noruega investigaba el domingo una posible explosión ante la Embajada de Estados Unidos en Oslo durante la madrugada, informaron las autoridades.

Policía noruega ante la embajada estadounidense en Oslo, Noruega, la madrugada del domingo 8 de marzo de 2026. (Javad Parsa/NTB Scanpix via AP)
Policía noruega ante la embajada estadounidense en Oslo, Noruega, la madrugada del domingo 8 de marzo de 2026. (Javad Parsa/NTB Scanpix via AP) AP
Policías y técnicos noruegos trabajan en la embajada estadounidense en Oslo, Noruega, e 8 de marzo de 2026. (Hans O. Torgersen /NTB Scanpix via AP)
Policías y técnicos noruegos trabajan en la embajada estadounidense en Oslo, Noruega, e 8 de marzo de 2026. (Hans O. Torgersen /NTB Scanpix via AP) AP

No se reportaron heridos. La policía recibió reportes de un “fuerte estruendo” o una explosión alrededor de la 1 de la mañana, indicó la policía de Oslo en un comunicado de prensa.

La Embajada de Estados Unidos en Oslo y la policía no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. No se disponía de otros detalles.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

