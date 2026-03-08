La policía investiga una posible explosión ante la embajada de EEUU en Oslo. No hay heridos

Compartir en:









Policía noruega ante la embajada estadounidense en Oslo, Noruega, la madrugada del domingo 8 de marzo de 2026. (Javad Parsa/NTB Scanpix via AP) AP Policías y técnicos noruegos trabajan en la embajada estadounidense en Oslo, Noruega, e 8 de marzo de 2026. (Hans O. Torgersen /NTB Scanpix via AP) AP

No se reportaron heridos. La policía recibió reportes de un “fuerte estruendo” o una explosión alrededor de la 1 de la mañana, indicó la policía de Oslo en un comunicado de prensa.

La Embajada de Estados Unidos en Oslo y la policía no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. No se disponía de otros detalles.

