La policía halla 7 muertos en mina inundada en China

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La policía del condado autónomo Tujia y Miao de Youyang indicó que encontró los cuerpos en la mina cerrada y abandonada, en la frontera con el vecino condado de Xiushan, según un comunicado publicado en Weibo, una red social china.

La policía señaló que descubrió la operación minera ilegal tras recibir el sábado reportes de personas desaparecidas. Detuvo a 21 personas.

Una investigación preliminar indicó que las siete personas se ahogaron después de que el nivel del agua dentro de la mina subió de forma repentina debido a las lluvias. La investigación continúa.

La policía no precisó qué mineral se estaba extrayendo.

Un alud provocado por la lluvia mató a 51 personas y dejó a 10 desaparecidas en julio en el vecino condado Pengshui, colindante con Youyang. ____________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP