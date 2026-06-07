La policía griega detiene a un palestino sospechoso de planear ataques

La policía indicó en un breve comunicado que el hombre también está siendo investigado por viajar al extranjero para recibir entrenamiento.

Los registros en viviendas tanto en Creta como en la capital griega, Atenas, permitieron hallar varios celulares, una computadora portátil, discos duros externos y tarjetas bancarias. El sospechoso comparecería ante un magistrado más tarde el domingo.

El sospechoso, un electricista que ha vivido en Creta durante el último año, había realizado un pedido en línea de lo que la policía describió como “agentes químicos” que podrían utilizarse en la fabricación de explosivos.

La policía señaló que el arresto del hombre está vinculado a la detención de cuatro palestinos en Chipre, quienes también están siendo investigados por cargos “relacionados con el terrorismo” y por “pertenecer a una organización criminal”.

Las autoridades griegas afirmaron que el hombre de 37 años estaba en contacto con uno de los cuatro palestinos en Chipre, con quien viajó a Malasia para recibir entrenamiento sobre cómo fabricar explosivos utilizando agentes químicos disponibles comercialmente.

Las autoridades policiales chipriotas detuvieron inicialmente a dos palestinos el 22 de mayo, tras lo que dijeron fue la evaluación de información de inteligencia recopilada.

Las autoridades indicaron que descubrieron material sospechoso que podría emplearse en la fabricación de explosivos en dos residencias utilizadas por uno de los hombres.

La policía chipriota detuvo a otros dos palestinos el 29 de mayo como parte de la misma investigación.

Las autoridades griegas dijeron que el hombre de 37 años estaba en contacto con uno de los cuatro detenidos en Chipre.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP