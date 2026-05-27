La policía española registra la sede del Partido Socialista, que gobierna el país

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El operativo en la oficina del centro de Madrid supone otro golpe para el partido del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cuyos socialistas se han visto sacudidos por una serie de escándalos de corrupción.

La Guardia Civil indicó a The Associated Press que la policía actuaba por orden judicial para localizar material relevante para una investigación de la Audiencia Nacional sobre acusaciones de corrupción contra un exmiembro del partido vinculado a una empresa estatal.

La semana pasada, otra corte señaló que estaba investigando al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias y otros posibles delitos relacionados con el rescate de una aerolínea por parte del gobierno. Él ha negado haber cometido irregularidades.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP