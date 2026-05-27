americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

La policía española registra la sede del Partido Socialista, que gobierna el país

MADRID (AP) — La policía española registraba el miércoles la sede del gobernante Partido Socialista como parte de una investigación sobre posibles irregularidades financieras, según informó la Guardia Civil.

El operativo en la oficina del centro de Madrid supone otro golpe para el partido del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cuyos socialistas se han visto sacudidos por una serie de escándalos de corrupción.

La Guardia Civil indicó a The Associated Press que la policía actuaba por orden judicial para localizar material relevante para una investigación de la Audiencia Nacional sobre acusaciones de corrupción contra un exmiembro del partido vinculado a una empresa estatal.

La semana pasada, otra corte señaló que estaba investigando al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias y otros posibles delitos relacionados con el rescate de una aerolínea por parte del gobierno. Él ha negado haber cometido irregularidades.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
La embajada de Estados Unidos realiza un simulacro de evacuación aérea y de emergencia el sábado 23 de mayo de 2026, en Caracas, Venezuela. (AP Foto/Pedro Mattey)

Aeronaves de EEUU sobrevuelan Caracas en medio de un “simulacro de evacuación"

El especialista James Denaro trabaja en su puesto en la sala de operaciones de la Bolsa de Nueva York, el lunes 20 de abril de 2026. (AP Foto/Richard Drew)

Wall Street baja tras un repunte de los precios del petróleo

ARCHIVO - El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, habla con periodistas en La Paz, Bolivia, el jueves 12 de mayo de 2022. (AP Foto/Juan Karita, Archivo)

El expresidente español Zapatero es investigado por su papel en el rescate a una aerolínea

Destacados del día

Exportaciones de combustible de EEUU a Cuba se disparan en marzo y alcanzan 8,7 millones de dólares

Exportaciones de combustible de EEUU a Cuba se disparan en marzo y alcanzan 8,7 millones de dólares

Cubano de 82 años arrestado en Little Havana por presunta venta de crack cerca de escuelas

Cubano de 82 años arrestado en Little Havana por presunta venta de crack cerca de escuelas

Negociaciones Cuba-EEUU incluirían deportación de 500 mil cubanos., según excongresista cercano a la dictadura cubana, Joe García

Negociaciones Cuba-EEUU incluirían deportación de 500 mil cubanos., según excongresista cercano a la dictadura cubana, Joe García

Quiénes son los cinco militares cubanos acusados junto a Raúl Castro en Estados Unidos

Quiénes son los cinco militares cubanos acusados junto a Raúl Castro en Estados Unidos

Congresista de Florida celebra arresto de cubano por ICE: No tienen cabida en nuestras comunidades

Congresista de Florida celebra arresto de cubano por ICE: "No tienen cabida en nuestras comunidades"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter