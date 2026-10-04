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La policía dice que una mujer apuñaló a niña de 7 años en Chicago

CHICAGO (AP) — Una niña de 7 años murió apuñalada mientras caminaba frente a negocios en un vecindario de Chicago, y personas que estaban cerca detuvieron a la mujer que la atacó, informó la policía.

La policía indicó que la niña caminaba por el vecindario de Chatham el sábado temprano, cuando una mujer que llevaba un objeto punzocortante no especificado se le acercó y la apuñaló varias veces por la espalda. Después, cadenas de televisión mostraron una franja comercial con un restaurante, un salón de uñas y un mercado acordonada con cinta policial roja.

La oficina forense del condado Cook identificó a la menor como Edi Mari Hernandez Chacon. Murió en un hospital.

WLS-TV informó que una imagen captada por la cámara de seguridad de un negocio cercano mostraba a la niña caminando de la mano con una mujer adulta por la acera. La policía no compartió información sobre esa persona.

La presunta agresora fue trasladada al hospital con lesiones que no ponían en riesgo su vida y fue arrestada, señaló la policía de Chicago en un comunicado.

Se desconoce si existe alguna relación entre la atacante y la menor. La policía no ha comentado sobre un posible motivo del apuñalamiento y el domingo declinó proporcionar más detalles o identificar a la sospechosa.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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