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La policía británica detiene a 2 hombres por incendio de ambulancias de una organización judía

LONDRES (AP) — La policía británica arrestó a dos hombres el miércoles en relación con un ataque incendiario contra cuatro ambulancias pertenecientes a una organización benéfica judía, que las autoridades investigan como un delito de odio antisemita.

Una vista de ambulancias calcinadas en un estacionamiento en Golders Green en Londres, el lunes 23 de marzo de 2026 tras un aparente ataque incendiario contra cuatro vehículos de un servicio judío de ambulancias, Hatzola Northwest. (AP Foto/Alberto Pezzali)
Una vista de ambulancias calcinadas en un estacionamiento en Golders Green en Londres, el lunes 23 de marzo de 2026 tras un aparente ataque incendiario contra cuatro vehículos de un servicio judío de ambulancias, Hatzola Northwest. (AP Foto/Alberto Pezzali) AP

La Policía Metropolitana informó que los dos hombres fueron detenidos bajo sospecha de incendio provocado con intención de poner en peligro la vida, y ambos han sido trasladados a una comisaría de Londres para ser interrogados.

El incendio, ocurrido a primera hora de la mañana del lunes en Golders Green, un barrio de Londres con una numerosa población judía, calcinó cuatro ambulancias pertenecientes a la organización de voluntarios Hatzola Northwest. Las botellas de oxígeno de los vehículos explotaron y rompieron ventanas en un bloque de apartamentos adyacente.

El ataque también hizo añicos la frágil sensación de seguridad de la comunidad, ya tensionada por las guerras en Oriente Medio y por lo que muchos afirman que es un odio creciente hacia los judíos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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