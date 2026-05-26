La policía antimotines turca emplea cañones de agua antes de un discurso de líder opositor depuesto

La policía emplea cañones de agua para dispersar a partidarios del principal partido opositor turco, CHP, en Izmir, Turquía, el martes 26 de mayo de 2026, durante una marcha de apoyo al líder depuesto del partido, Ozgur Ozel. (AP Foto/Erdem Sahin) AP

Ozgur Ozel y el núcleo de la dirigencia del Partido Popular Republicano, o CHP, fueron apartados de sus cargos el jueves por una orden judicial. Muchas personas consideran que la medida tiene motivaciones políticas.

Ozel tenía previsto dirigirse a sus simpatizantes el martes en la ciudad occidental turca de Izmir, pero quienes se dirigían a la plaza Cumhuriyet de la ciudad encontraron el paso bloqueado por barreras de acero y por la policía antidisturbios.

La cadena Halk TV, afín a la oposición, mostró a muchas personas de la multitud, en su mayoría de mediana edad, empapadas por los cañones de agua mientras intentaban llegar a la plaza. Los medios locales también informaron que la policía desplegó gas lacrimógeno.

La crisis política se desató la semana pasada cuando un tribunal de apelaciones en Ankara anuló una votación del congreso partidario de 2023 que nombró a Ozel como líder del CHP. La decisión judicial lo sustituyó por su predecesor, Kemal Kilicdaroglu, lo que provocó indignación entre los simpatizantes del partido.

Ozel, de 51 años, sucedió a Kilicdaroglu, de 77, tras 13 años de una oposición mayormente ineficaz al presidente Recep Tayyip Erdogan.

El caso judicial, centrado en irregularidades en la votación del congreso, está considerado por los críticos del presidente como parte de una campaña legal contra el CHP, en la que una sucesión de funcionarios electos y miembros del partido han sido encarcelados.

Tras el fallo judicial, Ozel y sus simpatizantes se atrincheraron dentro de la sede del CHP en Ankara. La policía irrumpió en el edificio el domingo, disparando perdigones de plástico y gas lacrimógeno, en un violento final de la disputa.

Ozel, quien ha prometido llevar la lucha a las calles, afirmó al llegar a Izmir que iría “adonde la gente esté esperando”. Más tarde llegó a la plaza Cumhuriyet antes de caminar hacia otra plaza cercana, donde pronunció un discurso ante miles de simpatizantes que lo vitoreaban.

El enfrentamiento en Izmir —la tercera ciudad más grande de Turquía y tradicionalmente un bastión del CHP— se produjo un día antes del feriado oficial de Eid al-Adha, aunque muchas personas también se habían tomado libres el lunes y el martes.

En un mensaje televisado por Eid, Erdogan dijo que esperaba que las vacaciones fueran “una ocasión para que los corazones se ablanden, para que quienes están distanciados se reconcilien, para que se resuelvan los agravios”.

El CHP está empatado con el gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo, o AKP, en la mayoría de las encuestas de opinión más recientes y, aunque las próximas elecciones no están previstas hasta 2028, muchos esperan que Erdogan presione para que haya comicios anticipados.

Ozel asestó un golpe serio al AKP en las elecciones municipales de 2024, reforzando el control de la oposición sobre ciudades clave que había ganado cinco años antes, incluidas Estambul y Ankara.

El alcalde del CHP en Estambul, Ekrem Imamoglu, surgió como el rival más probable de Erdogan, quien gobierna Turquía desde 2003, en la próxima elección presidencial. Pero está encarcelado desde marzo del año pasado, mientras enfrenta varios procesos penales que podrían llevar a que sea condenado a décadas tras las rejas.

Muchos observadores han señalado que los procesos judiciales contra el CHP —en su mayoría centrados en acusaciones de corrupción— buscan neutralizar al partido. El gobierno insiste en que las cortes turcas son imparciales y actúan de manera independiente de la presión política.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP