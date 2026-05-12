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La pista de F1 de Ciudad de México será remozada por 12 millones de dólares

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Los organizadores del Gran Premio de México anunciaron una inversión de 202 millones de pesos (alrededor de 12 millones de dólares) en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

ARCHIVO - Un par de espectadores con sombrero de charro observan al piloto Isack Hadjar, de Red Bull, durante una práctica para el Gran Premio de México, el 24 de octubre de 2025 (AP Foto/Fernando Llano, archivo)
ARCHIVO - Un par de espectadores con sombrero de charro observan al piloto Isack Hadjar, de Red Bull, durante una práctica para el Gran Premio de México, el 24 de octubre de 2025 (AP Foto/Fernando Llano, archivo) AP

La Ciudad de México albergará la carrera de la F1 el 1 de noviembre como parte de un acuerdo firmado en abril de 2025 que mantiene vivo el Gran Premio de esta capital hasta 2028.

“Esta inversión representa nuestro compromiso por preservar al Autódromo Hermanos Rodríguez como un recinto de clase mundial”, enfatizó el martes Federico González Compeán, director general del Gran Premio de México. "Garantizar su homologación internacional y seguir elevando sus estándares técnicos es fundamental para que México continúe siendo parte del calendario de Formula 1 durante los próximos años”,

Los organizadores de la carrera indicaron que los trabajos incluyen repavimentación, mejoras en el drenaje de la pista y modernización de las instalaciones de pits, pero no contemplan modificar el trazado del circuito, que había sido objeto de especulaciones previas.

Los trabajos ya comenzaron bajo la supervisión de la empresa alemana Tilke, que participó en el rediseño del circuito en 2015, cuando la Fórmula 1 regresó a México.

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FUENTE: AP

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