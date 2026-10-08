La OMC aumenta pronunciadamente su previsión de comercio mundial

Compartir en:









El organismo comercial con sede en Ginebra señala que el comercio mundial avanzó a un ritmo sólido, mientras las cadenas de suministro se adaptaban y el gasto vinculado a la IA se volcaba para aportar “un poderoso impulso al comercio de bienes”.

El pronóstico revisado supone un gran salto frente a la previsión inicial de la OMC hecha esta primavera de un 1,9% de crecimiento del comercio de mercancías excluyendo el comercio de servicios. El organismo proyectó un crecimiento el próximo año del 4,1%, por encima del 2,9% previsto en marzo.

“La nueva cifra refleja evidencia de que las cadenas de suministro mundiales se adaptaron a las disrupciones en los mercados de energía y fertilizantes, mientras que la fuerte inversión en infraestructura relacionada con la IA impulsó el comercio de bienes que habilitan la IA”, indicó el organismo. El comercio de petróleo y gas y de fertilizantes a través del golfo Pérsico se vio sacudido después de que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán comenzara en febrero.

La OMC informó que el comercio de mercancías creció un 3,5% en la primera mitad del año, impulsado por el mercado de la inteligencia artificial.

“La demanda de bienes que habilitan la IA, como semiconductores y servidores, representó el 47% del crecimiento del comercio mundial de mercancías en la primera mitad de 2026, y el comercio de estos productos aumentó un 67% interanual, acelerándose respecto de la ya rápida expansión observada en 2024 y 2025”, precisó la OMC.

La institución señaló que las exportaciones de gas natural licuado desde Oriente Medio cayeron un 47% en la primera mitad del año, mientras que las exportaciones de crudo bajaron casi una cuarta parte. Sin embargo, los envíos de otros proveedores ayudaron a limitar la caída a aproximadamente un 1% para el GNL y a cerca de un 6% para el crudo.

La OMC calcula que el PIB mundial crecerá un 2,6% este año y un 2,9% en 2027, aunque pronosticó que el conflicto en Oriente Medio seguirá lastrando el comercio debido al aumento de los precios de la energía y a las disrupciones en las rutas de transporte. _________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP