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La OMC aumenta pronunciadamente su previsión de comercio mundial

GINEBRA (AP) — La Organización Mundial del Comercio está aumentando drásticamente su pronóstico de crecimiento del comercio mundial de mercancías este año, al más que duplicar su previsión hasta el 3,9%, ya que el auge de las inversiones en inteligencia artificial compensa el golpe de la guerra en Oriente Medio.

El organismo comercial con sede en Ginebra señala que el comercio mundial avanzó a un ritmo sólido, mientras las cadenas de suministro se adaptaban y el gasto vinculado a la IA se volcaba para aportar “un poderoso impulso al comercio de bienes”.

El pronóstico revisado supone un gran salto frente a la previsión inicial de la OMC hecha esta primavera de un 1,9% de crecimiento del comercio de mercancías excluyendo el comercio de servicios. El organismo proyectó un crecimiento el próximo año del 4,1%, por encima del 2,9% previsto en marzo.

“La nueva cifra refleja evidencia de que las cadenas de suministro mundiales se adaptaron a las disrupciones en los mercados de energía y fertilizantes, mientras que la fuerte inversión en infraestructura relacionada con la IA impulsó el comercio de bienes que habilitan la IA”, indicó el organismo. El comercio de petróleo y gas y de fertilizantes a través del golfo Pérsico se vio sacudido después de que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán comenzara en febrero.

La OMC informó que el comercio de mercancías creció un 3,5% en la primera mitad del año, impulsado por el mercado de la inteligencia artificial.

“La demanda de bienes que habilitan la IA, como semiconductores y servidores, representó el 47% del crecimiento del comercio mundial de mercancías en la primera mitad de 2026, y el comercio de estos productos aumentó un 67% interanual, acelerándose respecto de la ya rápida expansión observada en 2024 y 2025”, precisó la OMC.

La institución señaló que las exportaciones de gas natural licuado desde Oriente Medio cayeron un 47% en la primera mitad del año, mientras que las exportaciones de crudo bajaron casi una cuarta parte. Sin embargo, los envíos de otros proveedores ayudaron a limitar la caída a aproximadamente un 1% para el GNL y a cerca de un 6% para el crudo.

La OMC calcula que el PIB mundial crecerá un 2,6% este año y un 2,9% en 2027, aunque pronosticó que el conflicto en Oriente Medio seguirá lastrando el comercio debido al aumento de los precios de la energía y a las disrupciones en las rutas de transporte.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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