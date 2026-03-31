La NFL aprueba una regla temporal para corregir 'errores claros' si hay paro arbitral

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Fue uno de varios cambios de reglas anunciados en las reuniones anuales de la liga el martes.

La liga sigue adelante con planes para comenzar a contratar y capacitar a árbitros sustitutos en las próximas semanas porque las negociaciones con el sindicato de árbitros no han tenido éxito, dijeron a The Associated Press dos personas con conocimiento de las conversaciones. Ambas hablaron bajo condición de anonimato porque las conversaciones son privadas.

La liga y la Asociación de Árbitros de la NFL han negociado un nuevo convenio colectivo desde el verano de 2024. El convenio actual vence el 31 de mayo.

La última incursión de la NFL en el uso de árbitros sustitutos terminó en un bochorno para la liga, cuando una decisión mal tomada y la confusión en un partido en horario estelar llevaron al fin de un cierre patronal que empañó las primeras tres semanas de la temporada 2012.

Otro cambio de regla aprobado el martes permite que el centro de repeticiones en Nueva York consulte con los árbitros en el campo al considerar expulsiones tanto por actos flagrantes propios del fútbol americano como por actos ajenos al juego que no fueron sancionados en el campo.

El cambio llega después de que el receptor de Pittsburgh DK Metcalf no fuera expulsado de un partido en Detroit la temporada pasada cuando se involucró en un altercado con un aficionado que lo increpaba. Como los árbitros en el campo no vieron el momento en que Metcalf manoteó al aficionado y por ello no lanzaron un pañuelo, el centro de repeticiones no pudo expulsar a Metcalf.

La liga sí lo suspendió por dos partidos, pero en ese momento pudo permanecer en el juego. También se aprobaron tres reglas que afectan las patadas de salida, incluida una que permite al equipo que patea declarar una patada corta (onside kick) en cualquier momento del partido, independientemente del marcador. Antes, solo el equipo que iba perdiendo podía intentar una patada corta. ___ Los redactores de fútbol americano profesional de AP Rob Maaddi y Josh Dubow contribuyeron a esta historia. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP