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La NBA tendrá otro MVP internacional, con Gilgeous-Alexander, Jokic y Wembanyama finalistas

Shai Gilgeous-Alexander, de Oklahoma City, podría estar sumando un par de trofeos más a su colección. Victor Wembanyama, de San Antonio, tiene la posibilidad de hacer lo mismo.

El escolta del Thunder de Oklahoma City, Shai Gilgeous-Alexander, corre de regreso a la defensa tras anotar una canasta durante la primera mitad del Juego 1 de una serie de primera ronda de los playoffs de baloncesto de la NBA contra los Suns de Phoenix, el domingo 19 de abril de 2026, en Oklahoma City. (AP Foto/Nate Billings)
El escolta del Thunder de Oklahoma City, Shai Gilgeous-Alexander, corre de regreso a la defensa tras anotar una canasta durante la primera mitad del Juego 1 de una serie de primera ronda de los playoffs de baloncesto de la NBA contra los Suns de Phoenix, el domingo 19 de abril de 2026, en Oklahoma City. (AP Foto/Nate Billings) AP

Y por octavo año consecutivo, el MVP será internacional.

Gilgeous-Alexander —el vigente Jugador Más Valioso (MVP por sus siglas en inglés) de la NBA— es uno de los finalistas para el máximo honor individual de este año, junto con Nikola Jokic, de Denver, y Wembanyama, de los Spurs, quien además es finalista a Jugador Defensivo del Año.

La racha de MVP internacionales de la NBA comenzó en 2019 y 2020 con Giannis Antetokounmpo, de Milwaukee, de ascendencia griega y nigeriana. Jokic, serbio, ganó en 2021, 2022 y 2024. Joel Embiid, de Filadelfia, quien nació en Camerún pero después se convirtió en ciudadano de Estados Unidos, obtuvo el premio en 2023, y el canadiense Gilgeous-Alexander lo ganó el año pasado.

Gilgeous-Alexander también es finalista a Jugador Clutch del Año esta temporada.

La NBA anunció a los finalistas de siete premios individuales la noche del domingo y comenzará a anunciar a los ganadores el lunes. El premio a Jugador Defensivo —que se espera ampliamente que sea para Wembanyama— se dará a conocer entonces, seguido por Jugador Clutch el martes y Sexto Hombre el miércoles.

Mientras tanto, la apelación que metió a Luka Doncic, de los Lakers de Los Ángeles, en las boletas de votación podría darle un lugar en el All-NBA, pero no lo llevó a conseguir su primer MVP. No estuvo entre los tres primeros en la votación; los votantes emitieron sus boletas la semana pasada después de que Doncic y Cade Cunningham, de Detroit, ganaran apelaciones que los incluyeron en la boleta aunque no cumplían los términos de la regla de 65 partidos de la NBA para ser elegibles en la mayoría de los casos.

Anthony Edwards, de Minnesota, perdió su apelación —pero aun así podría recibir un premio.

Edwards es finalista a Jugador Clutch del Año. No estuvo en la boleta para MVP, All-NBA y otros honores, pero sí en la de Clutch porque esos nominados fueron seleccionados por los entrenadores de la liga.

Los finalistas

— MVP: Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City; Nikola Jokic, Denver; Victor Wembanyama, San Antonio.

— Jugador Defensivo del Año: Wembanyama; Chet Holmgren, Oklahoma City; Ausar Thompson, Detroit.

— Jugador Clutch: Anthony Edwards, Minnesota; Gilgeous-Alexander; Jamal Murray, Denver.

— Jugador Más Mejorado: Nickeil Alexander-Walker, Atlanta; Deni Avdija, Portland; Jalen Duren, Detroit.

— Sexto Hombre: Tim Hardaway Jr., Denver; Jaime Jaquez Jr., Miami; Keldon Johnson, San Antonio.

— Entrenador del Año: J.B. Bickerstaff, Detroit; Mitch Johnson, San Antonio; Joe Mazzulla, Boston.

— Novato del Año: VJ Edgecombe, Philadelphia; Cooper Flagg, Dallas; Kon Knueppel, Charlotte.

MVP

Gilgeous-Alexander intenta ganarlo por segundo año consecutivo; Jokic —quien ha sido primero o segundo durante cinco temporadas seguidas, contando la actual— busca su cuarto MVP en seis años, y Wembanyama es finalista por primera vez.

Entrenador del Año

Bickerstaff ganó el premio de la National Basketball Coaches Association, elegido por sus colegas, y es el probable favorito para el reconocimiento oficial de la NBA. Johnson y Mazzulla condujeron a equipos que superaron ampliamente la mayoría de las expectativas de pretemporada.

Novato del Año

Al final, probablemente será una carrera entre dos, con Flagg y Knueppel —ambos exjugadores de Duke— como los presuntos favoritos. Eso sugiere que Edgecombe probablemente termine tercero.

Jugador Defensivo del Año

Wembanyama era el probable favorito para ganarlo la temporada pasada, pero terminó quedándose sin elegibilidad tras ser diagnosticado con trombosis venosa profunda en el receso del Juego de Estrellas y perderse el resto de la campaña.

La aspiración de Rudy Gobert, de Minnesota, de conseguir un quinto premio a Jugador Defensivo del Año —lo que rompería un récord— continuará al menos un año más.

Jugador Clutch

Gilgeous-Alexander lideró la liga en anotación clutch por partido, con Edwards en segundo lugar. Denver tuvo dos candidatos legítimos con Murray y Nikola Jokic; los votantes claramente le dieron la ventaja a Murray.

La anotación clutch se define como los puntos que se anotan en los últimos cinco minutos de un partido cuando la diferencia de puntos entre equipos es de cinco o menos.

Sexto Hombre del Año

Jaquez promedió 15,4 puntos en 74 apariciones saliendo desde la banca; Johnson promedió 13,2 puntos —después de jugar los 82 partidos de los Spurs como suplente— y Hardaway también promedió 13,2 puntos en los 74 encuentros en los que salió desde la banca de Denver.

El ganador será elegido por primera vez para este premio.

Jugador Más Mejorado

Avdija promedió 24,2 puntos y lideró el impulso de Portland hacia los playoffs, mientras que Alexander-Walker —que busca darle a Atlanta su segundo ganador consecutivo del MIP tras Dyson Daniels la temporada pasada— promedió 20,8 puntos, por mucho la cifra más alta de su carrera.

Duren fue seleccionado al Juego de Estrellas por primera vez y promedió 19,5 puntos, casi el doble de lo que promedió la temporada pasada pese a jugar prácticamente la misma cantidad de minutos.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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