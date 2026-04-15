La NBA dice que audiencia de la temporada regular subió 86% frente a la pasada campaña

La liga de básquetbol profesional publicó el miércoles cifras de la temporada regular, que muestran que 170 millones de personas en Estados Unidos vieron partidos de la NBA en las cuatro principales plataformas de transmisión de la liga este año: ABC/ESPN, Amazon Prime Video, NBC/Peacock y NBA TV.

La NBA indicó que esas cifras son las mejores de la liga en 24 años y, además, representaron un aumento del 86% respecto de la temporada pasada.

Prime Video formó parte del paquete de derechos televisivos de la liga por primera vez esta temporada y NBC/Peacock regresó por primera vez en una generación. La liga firmó en 2024 un nuevo acuerdo de derechos de medios por 11 años y más de 76.000 millones de dólares para transmitir partidos en esas dos plataformas, junto con ABC/ESPN y NBA TV.

Esos acuerdos entraron en vigor al inicio de esta temporada.

— Los partidos de la NBA en ABC/ESPN, Amazon Prime Video, NBC/Peacock y NBA TV registraron el mayor promedio de audiencia en 13 años, un 35% más que la temporada pasada.

— Un total de 57 transmisiones esta temporada alcanzaron un promedio de 2 millones de espectadores, la mayor cifra desde la temporada 2011-12.

— La gente vio partidos de la NBA durante más de 920 millones de horas, un 25% más que la temporada pasada y la cifra más alta desde 2011-12.

— Los canales de redes sociales de la NBA generaron un récord de 228.000 millones de visualizaciones esta temporada, según Videocites. Eso supone un aumento del 13% respecto de la temporada pasada.

— La asistencia durante las últimas tres temporadas en las arenas de la NBA es mayor que en cualquier tramo de tres temporadas en la historia de la liga.

— La audiencia de los partidos de la fase de grupos de la NBA Cup aumentó un 90% con respecto a la temporada pasada.

— La audiencia del Partido de las Estrellas en NBC, con un promedio de 8,8 millones de espectadores, fue la mayor para el evento de exhibición de mitad de temporada de la liga desde 2011.

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FUENTE: AP