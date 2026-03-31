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La NASA alista el cohete Artemis II para la primera misión lunar tripulada en décadas

CABO CAÑAVERAL, Florida, EE.UU. (AP) — Tras varias semanas de fugas de combustible y otros problemas, la NASA encaró el martes una cuenta regresiva sin contratiempos, en vísperas del primer viaje de astronautas a la Luna en más de medio siglo.

El cohete Artemis II SLS (Space Launch System, sistema de lanzamiento espacial) de la NASA con la nave espacial Orion, en el Complejo de Lanzamiento del Centro Espacial Kennedy, el martes 31 de marzo de 2026, en Cabo Cañaveral, Florida. (AP Foto/John Raoux)
El cohete Artemis II SLS (Space Launch System, sistema de lanzamiento espacial) de la NASA con la nave espacial Orion, en el Complejo de Lanzamiento del Centro Espacial Kennedy, el martes 31 de marzo de 2026, en Cabo Cañaveral, Florida. (AP Foto/John Raoux) AP

Las autoridades informaron que el cohete lunar se encontraba en buen estado en la plataforma, y el clima parecía prometedor. Los meteorólogos situaron en 80% las probabilidades de condiciones favorables.

“Todos están muy entusiasmados y entienden la importancia de este lanzamiento”, señaló Jeff Spaulding, el director principal de pruebas.

Los cuatro astronautas asignados a la misión Artemis II se convertirán en los primeros visitantes lunares desde la misión Apolo 17 en 1972. Pasarán a toda velocidad alrededor de la Luna sin aterrizar ni entrar en órbita, y regresarán directamente.

Es lo más cerca que ha estado la NASA de lanzar el cohete Artemis II. Las fugas de combustible de hidrógeno aplazaron el vuelo de febrero a marzo, y luego unas líneas de helio obstruidas lo pospusieron hasta abril. La agencia espacial solo dispone de unos cuantos días cada mes para enviar a los tres estadounidenses y un canadiense a la Luna.

Confiado en que todos estos problemas están solucionados, el equipo de lanzamiento planea comenzar a cargar combustible al cohete Space Launch System, de 32 pisos de altura, el miércoles por la mañana para despegar por la tarde.

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El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. La AP es la única responsable de todo el contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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