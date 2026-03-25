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La NAACP nombra a exjefa de derechos civiles del Departamento de Justicia como su abogada principal

La NAACP, la organización de derechos civiles más antigua de Estados Unidos, ha contratado a una exfuncionaria del Departamento de Justicia del gobierno de Biden para encabezar su labor de defensa legal.

Kristen Clarke, directora de derechos civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en conferencia de prensa en Memphis, Tennessee, el 5 de diciembre del 2024. (AP foto/George Walker IV)
Kristen Clarke, directora de derechos civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en conferencia de prensa en Memphis, Tennessee, el 5 de diciembre del 2024. (AP foto/George Walker IV) AP

Kristen Clarke, quien anteriormente dirigió la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, será la próxima asesora jurídica general de la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color, anunció la organización el miércoles.

Según un anuncio compartido primero con The Associated Press, Clarke supervisará la estrategia y las operaciones legales de la NAACP, y liderará sus esfuerzos de litigio sobre el acceso al voto, la manipulación de distritos electorales y libertad de expresión, entre otros asuntos de derechos civiles y justicia social.

“La NAACP ha estado a la vanguardia de la justicia durante más de un siglo, y me siento profundamente honrada de unirme a esta organización histórica en este momento crítico de nuestra democracia”, declaró Clarke en un comunicado.

“Nuestras comunidades están bajo un ataque implacable —desde las urnas hasta sus bolsillos— y este momento exige que usemos todo el peso de la ley para promover la justicia y la rendición de cuentas”, agregó.

El presidente y director ejecutivo de la NAACP, Derrick Johnson, señaló que Clarke es “la mente jurídica que este momento exige”.

“Mientras enfrentamos ataques sin precedentes contra el voto y los derechos civiles, contar con Kristen Clarke al frente de nuestras operaciones legales aporta visión estratégica, liderazgo disciplinado y una defensa innovadora”, indicó Johnson en un comunicado.

La NAACP indicó que el nombramiento de Clarke muestra cómo está movilizando “su potencial legal” para combatir los esfuerzos republicanos por desmantelar las protecciones del derecho al voto que se remontan al Movimiento por los Derechos Civiles, cuando los estadounidenses negros superaron la supresión legal y la intimidación, en gran medida en estados del sur.

La NAACP presentó una demanda hace casi un año, al sostener que la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba exigir prueba de ciudadanía para los votantes viola los derechos constitucionales de los estados a regular las elecciones y discriminaba a los votantes de color. Un juez federal bloqueó esa orden en junio, al dar la razón a un grupo de fiscales generales estatales demócratas que también impugnó su constitucionalidad.

Clarke fue la primera mujer y la primera mujer negra designada para dirigir la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. En el cargo de 2021 a 2024, impulsó reformas en departamentos de policía por prácticas abusivas, incluso en Memphis tras la muerte por golpiza de Tyre Nichols en 2023. También formó parte del equipo del Departamento de Justicia que procesó a un supremacista blanco por delitos de odio después de que un tiroteo matara a 10 personas negras en un supermercado de Buffalo, Nueva York, en 2022.

Antes de incorporarse al Departamento de Justicia, Clarke obtuvo títulos en la Universidad de Harvard y en la Facultad de Derecho de Columbia, y se desempeñó como presidenta y directora ejecutiva del Lawyers’ Committee for Civil Rights Under Law, que fue fundado hace más de 60 años para luchar contra la segregación racial.

Desde que dejó el servicio federal, ha trabajado como profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Howard, labor que continuará mientras trabaja para la NAACP.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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