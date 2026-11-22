Un operador observa monitores de computadora en una sala de operaciones de Hana Bank, el lunes 23 de noviembre de 2026, en Seúl, Corea del Sur. (AP Foto/Lee Jin-man) AP

El Kospi de Corea del Sur cayó 5,8%, ubicándose en 4.586,80. Las acciones de Samsung Electronics Corp. perdieron 5,5%, mientras que SK Hynix retrocedió 4,9%.

En Hong Kong, el Hang Seng perdió 1,8% y cerró en 22.015,86, mientras que el índice compuesto de Shanghái descendió 1,4%, colocándose en 3.484,53. Los mercados en Tokio permanecieron cerrados por un feriado.

Por otro lado, el Taiex de Taiwán bajó 0,6% y el S&P/ASX 200 de Australia cedió 0,1%, colocándose en 8.589,10.

Los futuros del S&P 500 subían 1,9% a primera hora del lunes, mientras que el contrato de futuros del Promedio Industrial Dow Jones avanzaba 1,6%.

Tras la caída del viernes, el S&P 500 se encuentra ahora en lo que los inversionistas profesionales llaman una “corrección”, al haber bajado más de 10% desde su máximo histórico del 6 de octubre. El compuesto Nasdaq, muy influido por las acciones tecnológicas, se desplomó 5,3%, lo que lo llevó a terreno negativo en el año. El Dow cayó 1,9%.

La última vez que el S&P 500 tuvo una corrección fue en marzo de 2025, cuando la guerra comercial del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump sacudió a los mercados.

En otras operaciones a primera hora del lunes, el crudo Brent perdió 0,5%, hasta 92,10 dólares por barril, mientras que el crudo de referencia en Estados Unidos bajó 0,3%, ubicándose en 83,13 dólares por barril.

El dólar estadounidense subió de 158,62 yenes japoneses a 158,88. El euro avanzó de 1,10973 dólares a 1,10987.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP