La marca de comida para bebés HiPP retira frascos en Austria tras hallar veneno para ratas

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Las autoridades creen que se produjo una manipulación en frascos de 190 gramos (6,7 onzas) de comida para bebés elaborada con zanahorias y patatas para bebés de 5 meses, que se vendieron en supermercados SPAR en Austria. La muestra dio positivo al veneno el sábado.

HiPP señaló en un comunicado que, como medida de precaución, está retirando del mercado todos sus frascos de comida para bebés vendidos en supermercados SPAR —que incluyen las tiendas SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR y Maximarkt— en Austria. Los clientes pueden obtener un reembolso completo incluso sin recibo.

Los frascos manipulados tienen un olor a descomposición, indicó la policía.

HiPP afirmó que no puede descartar que el veneno se haya añadido por contaminación externa. No se dispuso de inmediato de otros detalles el domingo.

Un cliente reportó que un frasco parecía haber sido manipulado, según la policía, aunque nadie había consumido la comida para bebés.

Las autoridades en Alemania, Eslovaquia y la República Checa también están investigando.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP