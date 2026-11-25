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ARCHIVO – Un beneficiario del programa SNAP empuja un carrito en un supermercado de Bellflower, California, el 13 de febrero de 2023. (AP Foto/Allison Dinner, Archivo) AP

El Departamento de Comercio informó el miércoles que los precios al consumidor aumentaron un 3,8% en octubre respecto de un año antes, por encima del 3,6% de septiembre. En términos mensuales, los precios al consumidor subieron un 0,3% de septiembre a octubre, por debajo del incremento del 0,6% del mes anterior.

Estas cifras de precios, obstinadamente altas, se producen mientras la economía se expande a un ritmo saludable, impulsada por un fuerte gasto de los consumidores y un repunte de la inversión empresarial, ya que las grandes firmas tecnológicas gastan a manos llenas en ampliar la infraestructura de IA. El gasto de los consumidores ha mostrado resiliencia, aun cuando la inflación persistente eleva los costos de muchos artículos de primera necesidad y ha hecho que la mayoría de los estadounidenses tenga una peor opinión de la economía. Sin embargo, gran parte del gasto está impulsado por hogares de mayores ingresos, y hay indicios de que los estadounidenses con menos recursos dependen más del crédito para sostener su consumo.

Según el departamento, los precios de la gasolina subieron apenas un 0,8 % el mes pasado, tras dispararse un 9,2 % en septiembre. Sin embargo, los precios de los alimentos aumentaron un 0,4 % de septiembre a octubre, el mayor incremento mensual desde abril.

Excluyendo las volátiles categorías de alimentos y energía, la inflación subyacente se aceleró al 3,3% en octubre respecto del año anterior, por encima del 3,1% de septiembre. En términos mensuales, los precios subyacentes aumentaron un 0,3% por tercer mes consecutivo.

La inflación se mantiene por encima del objetivo del 2% de la Fed y ha despertado crecientes preocupaciones entre los responsables de política monetaria del banco central. La Fed combate la inflación elevando su tasa de interés clave, lo que, con el tiempo, puede encarecer los préstamos para autos, viviendas y tarjetas de crédito. Al desalentar el endeudamiento y el gasto, la Fed busca enfriar la economía y la inflación.

Muchos funcionarios han señalado que están a favor de elevar la tasa de corto plazo de la Fed, y los economistas esperan un aumento en su próxima reunión de política monetaria, que se realizará el 8 y 9 de diciembre. Un crecimiento económico sólido y una inflación aún alta sugieren que la tasa clave de la Fed aún no es lo suficientemente elevada como para frenar los aumentos de precios.

También el miércoles, el gobierno dijo que la economía creció aún más rápido en el trimestre de julio a septiembre de lo que se había estimado anteriormente, y revisó al alza el crecimiento hasta una tasa anual del 4,3 %, la más rápida en tres años. El gasto del consumidor aumentó un 4,2 % en el tercer trimestre, mientras que la inversión empresarial se disparó un 16,1 %, impulsada por fuertes aumentos del gasto en equipos y productos de propiedad intelectual, como el software. En octubre, el gobierno también informó que los ingresos aumentaron un 0,7 %, antes de ajustarlos por la inflación, una subida saludable tras el aumento de los precios por encima de los ingresos el mes anterior. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP