La industria floral de Kenia pierde millones de dólares a la semana por la guerra con Irán

El Kenya Flower Council, una organización del sector privado que representa a productores y exportadores de flores cortadas y ornamentales en Kenia, informó el martes que el conflicto en curso ha provocado pérdidas de más de 4,2 millones de dólares en las últimas tres semanas.

“Estamos viendo una reducción del movimiento, retrasos en el traslado de los productos y rutas más largas, mientras que los precios son extremadamente altos”, declaró a The Associated Press el director ejecutivo del KFC, Clement Tulezi. "La semana pasada estábamos en 5,80 dólares por kilo, que es lo más alto que hemos tenido en los últimos 10 años”.

El sector hortícola de Kenia, una de sus industrias más importantes, ingresa más de 800 millones de dólares al año, según el Banco Central de Kenia.

En Isinya Flower Farms, ubicada a 56 kilómetros (34 millas) al sur de Nairobi, el gerente de marketing, Anantha Kumar, afirmó que las exportaciones han caído a menos de la mitad.

“Antes exportábamos 450.000 tallos al día, y actualmente estamos haciendo entre 150.000 y 200.000 tallos diarios. Así que estamos desechando casi el 50%”, explicó Kumar a The Associated Press.

Normalmente, las exportaciones directas de flores a Oriente Medio representan alrededor del 30% del negocio de Isinya Flower Farms y hasta el 15% a nivel nacional, mientras que Europa es su mayor mercado, con hasta el 70%.

Sin embargo, aunque Oriente Medio no es el principal mercado de exportación de flores de Kenia, el transporte de carga hacia Europa se ha visto interrumpido por el conflicto en Oriente Medio, lo que ha derivado en una reducción de las exportaciones, así como en mayores costos.

“Con las tarifas actuales de flete, los clientes no pueden comprar", dijo Kumar. "Y aunque las tarifas de flete son altas, también es difícil conseguir el flete. Solo operan unos pocos servicios de carga, ya que principalmente los transportistas de Oriente Medio se han detenido, y los transportistas europeos están cobrando alrededor de 5 dólares por kilo, que es el doble de la tarifa normal”.

Productores como Isinya Flower Farms advierten ahora que, si el conflicto se prolonga, el sector seguirá deteriorándose, con escenarios similares a los del período de COVID-19 en el horizonte. Expertos advierten que esto probablemente se traducirá en pérdidas de empleo en un sector que emplea directamente a hasta medio millón de kenianos.

El Kenya Flower Council dijo que estaba presionando al gobierno de Kenia para que introduzca vuelos directos de carga a Europa, con el fin de mantener el mercado europeo y amortiguar el impacto sobre los productores.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP