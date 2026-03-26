La guerra con Irán desvía la atención de Ucrania mientras Rusia lanza ofensiva de primavera

Rescatistas tratan de sofocar un incendio en un edificio residencial tras un ataque con drones rusos, en Zaporiyia, Ucrania, el 24 de marzo de 2026. (AP Foto/Kateryna Klochko) AP

La última semana ha demostrado que ninguno de los dos bandos quiere ceder. Rusia disparó el martes casi 1.000 drones y 34 misiles contra Ucrania en uno de los mayores bombardeos de la guerra. Al día siguiente, Ucrania lanzó casi 400 aviones no tripulados en el mayor ataque nocturno reportado contra regiones rusas y Crimea.

El futuro de Ucrania sigue siendo el principal asunto de política exterior de Europa, alimentado por el temor a que Moscú tenga ambiciones más amplias. El gobierno de Estados Unidos, por su parte, ha ido reduciendo las conversaciones con las delegaciones del Kremlin y Kiev mientras centra toda su atención en el conflicto en Oriente Medio. La Casa Blanca ha advertido que podría darle la espalda a la guerra europea si los esfuerzos de paz no dan fruto.

Hace apenas unas semanas, la economía rusa empezaba a sentir el peso de las sanciones. Ahora, el país ingresa miles de millones de dólares gracias a la exención temporal de Estados Unidos a las sanciones petroleras contra Moscú. La medida, adoptada a principios de mes, busca liberar los cargamentos de petróleo ruso varados en el mar y compensar la escasez de suministro causada por la guerra en Oriente Medio.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, afirmó que la medida de Washington “no es la decisión correcta” porque contribuirá a reforzar la campaña militar del Kremlin.

Como consecuencia de la reorganización de los recursos de la Casa Blanca hacia su guerra con Irán, se han trasladado misiles de defensa antiaérea Patriot estadounidenses desde Europa a Oriente Medio. Zelenskyy advirtió que Kiev enfrentará “sin lugar a dudas” una escasez de sistemas Patriot debido al conflicto con Teherán.

Estados Unidos produce entre 60 y 65 misiles al mes, unos 700 u 800 al año, indicó el líder ucraniano, agregando que “El primer día de la guerra en Oriente Medio se usaron 803 misiles”.

Con el objetivo de lograr cierta influencia geopolítica, Ucrania ofreció su tecnología probada en combate para ayudar a los estados del golfo Pérsico a defenderse de los drones iraníes. A cambio, quiere más misiles antiaéreos de alta gama de esas naciones, que Kiev necesita para frenar los proyectiles rusos. Zelenskyy también puso interceptores ucranianos de aviones no tripulados a disposición de Estados Unidos.

Ucrania también necesita dinero en efectivo de forma urgente. El préstamo de 90.000 millones de euros (104.000 millones de dólares) prometido por la Unión Europea para financiar a sus fuerzas armadas y su economía devastada por la guerra durante los próximos dos años está bloqueado por Hungría.

Los combates en el frente se intensifican a medida que mejora el clima

Tras un invierno de relativa calma en la línea del frente, Rusia se prepara para la temporada estival de combates a medida que los campos se secan.

Las fuerzas rusas se encuentran en una fase temprana de su ofensiva de primavera, atacando el llamado “cinturón fortificado" de ciudades en el este de Ucrania, señaló Elina Beketova, del Center for European Policy Analysis, un instituto con sede en Washington.

“En las últimas semanas, los rusos han intensificado la presión en el campo de batalla y por aire”, explicó a The Associated Press. En la región oriental del Donbás, el corazón industrial de Ucrania codiciado desde hace años por el presidente de Rusia, Vladímir Putin, la situación es “crítica”, sostuvo, aunque las tropas de Kiev aseguran que mantienen sus posiciones.

“Rusia está intentando, a nivel táctico, algunos enfoques nuevos” incorporando infantería mecanizada y blindados a su ofensiva, indicó Robert Murrett, vicealmirante retirado de la Marina de Estados Unidos y subdirector del Instituto de Política y Derecho de Seguridad de la Universidad de Syracuse.

El comandante en jefe de las fuerzas armadas ucranianas, el general Oleksandr Syrskyi, reportó esta semana intensos combates a lo largo de la línea del frente de aproximadamente 1.250 kilómetros (750 millas) que serpentea por las zonas oriental y meridional del país.

Las fuerzas de Moscú solo han cosechado avances graduales en zonas rurales. Rusia ocupa alrededor del 20% del territorio ucraniano, incluyendo la península de Crimea, que fue anexionada por el Kremlin en 2014.

Los blogueros militares rusos esperan un nuevo esfuerzo de Moscú para crear más puestos de avanzada en las regiones meridionales de Zaporiyia y Dnipropetrovsk. Esto allanaría el camino para un posible avance hacia las capitales de esas provincias, que son centros industriales clave.

La táctica rusa consiste en rodear y asfixiar las ciudades mientras las bombardea hasta reducirlas a escombros.

Rusia bombardea zonas civiles; Ucrania apunta a maquinaria de guerra

Tras destrozar la red eléctrica ucraniana durante uno de los peores inviernos de los últimos tiempos, las andanadas rusas de drones y misiles sobre zonas civiles no han disminuido.

Más de 15.000 civiles ucranianos han perdido la vida en la guerra, de acuerdo con la Misión de Monitoreo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ucrania.

Por su parte, Ucrania ha desarrollado drones y misiles de largo alcance para golpear objetivos en la retaguardia que mantienen en marcha la maquinaria de guerra de Moscú. Entre sus objetivos hay refinerías de petróleo, plantas químicas, depósitos de municiones y centros logísticos militares ubicados a hasta 1.500 kilómetros (900 millas) de la frontera compartida.

Diálogo promovido por EEUU: congelado y con pocos avances

Los esfuerzos de paz de Washington están en gran medida paralizados mientras la Casa Blanca está “totalmente distraída por Irán”, indicó Murrett.

Meses de conversaciones mediadas por Estados Unidos entre las delegaciones de Moscú y Kiev no han arrojado ningún avance en las cuestiones más espinosas, como quién se queda con el territorio ucraniano y cómo evitar futuras invasiones rusas.

Rusia ha rechazado la oferta de Ucrania de un alto el fuego. Líderes europeos han acusado a Putin de dilatar los esfuerzos de paz mientras su ejército intenta capturar más territorio enemigo.

El Kremlin “nunca se ha apartado de (sus) exigencias maximalistas” para un acuerdo, y haría falta un apoyo militar y financiero occidental “abrumador” a Ucrania para que Putin de un paso atrás, agregó Murrett.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP