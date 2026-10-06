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La Fuerza Aérea de Nigeria dice que no hay sobrevivientes del avión estrellado con 25 personas

ABUYA, Nigeria (AP) — No hubo sobrevivientes entre las 25 personas a bordo de un avión de la Fuerza Aérea de Nigeria que se estrelló el lunes en el estado de Ondo, en el sur de Nigeria, informaron las autoridades.

El avión ATR-42 transportaba a 20 pasajeros y cinco miembros de la tripulación cuando se estrelló en una misión rutinaria hacia Lagos, el centro económico del país, señaló la fuerza aérea en un comunicado el martes.

El avión desapareció del radar y posteriormente se determinó que se había estrellado cerca de una base naval en la localidad ribereña de Igbokoda, en el estado de Ondo, indicaron las autoridades.

El ministro de Aviación de Nigeria, Festus Keyamo, había dicho previamente que la aeronave transportaba a 32 personas. Las autoridades no aclararon de inmediato la diferencia de cifras.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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