La frustración de Rory McIlroy estalla en un cruce con un aficionado tras un grito de 'E-U-A!'

Rory McIlroy, de Irlanda del Norte, reacciona después de fallar un putt en el hoyo 7 durante la última ronda del Campeonato de la PGA en el Campo de Golf Aronimik, el domingo 17 de mayo de 2026, en Newtown Square, Pensilvania. (AP Foto/Matt Slocum) AP

Un golpe desviado desde un rough espeso en el hoyo 16, que era abordable para hacer resultado, descarriló el intento de remontada de McIlroy, y pareció responder al grito usando una palabrota mientras le decía al aficionado que “se callara”.

El intercambio resumió la desconcertante ronda final del dos veces campeón del Masters. No fue el único, ya que Jon Rahm, Cam Smith y Xander Schauffele tuvieron sus oportunidades y no lograron alcanzar a Aaron Rai.

McIlroy había dicho a principios de la semana que el comportamiento estrafalario y abusivo de los aficionados que soporta —como en la Ryder Cup del año pasado— por lo general se limita a una semana cada cuatro años, cuando los partidos se disputan en Estados Unidos.

La interacción del domingo, mucho menos grave que lo que escuchó en Bethpage, en Nueva York, aparentemente simplemente llegó en un mal momento.

McIlroy estaba a tres golpes de Rai en el hoyo 16, par 5, cuando su segundo golpe desde el rough, a 37 yardas, se quedó corto y botó hacia un búnker. El dos veces campeón del Masters se giró, fulminó con la mirada al espectador, masculló entre dientes y pareció señalar a la persona a seguridad.

McIlroy comenzó la ronda final a tres golpes de los líderes y le costó recortar distancia mientras otros encontraban el diseño de Donald Ross propicio para hacer resultado. Logró apenas un birdie en los primeros nueve hoyos y, tras un bogey 5 en el par 4 del 13, que era alcanzable desde el tee, consiguió un birdie más en el tramo final, conformándose con un 69 para empatar en el séptimo puesto con 4 bajo par.

McIlroy no comentó sobre el incidente con el aficionado, pero admitió que dejó algunos golpes en el campo.

“Creo que no hacer birdie en los dos pares 5 y cometer el bogey en el par 4 alcanzable del 13. Para mí, sentí que jugué el golf que necesitaba jugar el resto del camino. Si hacía birdie en los dos pares 5 y convertía ese 5 en un 3 en el 13, el día se ve muy diferente”, señaló McIlroy.

Rahm, que empezó a dos golpes, le quitó impulso a sus tres birdies en los primeros nueve hoyos con dos bogeys para un 34 de 1 bajo par al giro. Aún en la pelea en los últimos nueve, el español encadenó seis pares antes de hacer birdie en el 16, llegando a 6 bajo par, pero para entonces Rai estaba tres golpes por delante.

“Ojalá hubiera manejado mejor la velocidad de los greens. Simplemente no lograba dejarla en el hoyo, y esa es la razón por la que no embocé más putts”, comentó Rahm, quien necesitó 33 putts en la ronda final.

El capitán del equipo Legion XIII de LIV Golf encontró lo positivo en sus cuatro rondas después de apenas pasar el corte en el Masters y terminar 38º.

“En lo que a mí respecta, volver a estar en la pelea y pegarla tan bien como lo hice y rendir tan bien como lo hice este fin de semana, ha sido una gran semana. Cuatro rondas y un par, par total, realmente no puedo pedirme mucho más. Quizá, obviamente, embocar algunos putts más, lo cual no es una tarea fácil aquí en estos greens”, manifestó Rahm.

Smith, que llegó al fin de semana después de no pasar el corte en seis majors consecutivos, se disparó a 5 bajo par con birdies en los hoyos 2, 4 y 9. Pero su ronda se aplanó con siete pares seguidos en los últimos nueve antes de perder otro golpe en el 17.

Schauffele no logró recortar a los líderes con pares en los primeros ocho hoyos antes de un birdie en el noveno. Los problemas llegaron con bogeys en los hoyos 11 y 13, y dos birdies tardíos no fueron suficientes para el ganador del PGA y del Abierto Británico de 2024.

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FUENTE: AP