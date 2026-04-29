La fórmula infantil disponible en EEUU es “segura”, dicen autoridades sanitarias

Latas de formula infantil alcanzan precios de hasta 31,75 dólares por 351 gramos (12,4 onzas) en un mercado que atiende a la comunidad de inmigrantes centroamericanos en el área de Westlake/Pico Union en Los Ángeles, el martes 7 de abril de 2026. (AP Foto/Damian Dovargane)s) AP

La revisión se realizó como parte del proyecto Operation Stork Speed de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), presentado como el “más grande y riguroso” hasta la fecha. El organismo determinó que el suministro de fórmula infantil es “seguro”, indicaron funcionarios de la agencia y expertos externos.

“No hay razón para no usar cualquier fórmula disponible” en Estados Unidos, afirmó el doctor Steven Abrams, profesor de pediatría de la Universidad de Texas en Austin, quien revisó los hallazgos.

Funcionarios de la FDA analizaron más de 300 muestras de fórmula infantil comercial entre 2023 y 2025 para detectar metales pesados, incluidos plomo, arsénico, cadmio y mercurio. También hicieron pruebas para hallar pesticidas, sustancias químicas presentes en plásticos conocidas como ftalatos, y PFAS, también conocidas como sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, a veces llamadas “químicos eternos”.

Los niveles de todos los contaminantes fueron indetectables o muy bajos, informó la agencia. Los metales pesados detectados estuvieron muy por debajo de los límites establecidos por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos para el agua potable, señaló la agencia. No se detectaron pesticidas en el 99% de las muestras. La FDA no encontró detecciones de 25 de los 30 compuestos PFAS analizados.

En general, expertos externos coincidieron con la evaluación del gobierno, al señalar que pequeñas cantidades de sustancias como los metales pesados se encuentran de manera natural en el ambiente. Pero otras, como los ftalatos y las PFAS, no.

“Estas sustancias químicas son completamente sintéticas”, señaló la doctora Sheela Sathyanarayana, profesora de pediatría en UW Medicine y en el Seattle Children’s Research Institute. “Que se detecten algunos de estos compuestos, aunque sea en cantidades mínimas, es preocupante”.

Esto apunta a la necesidad de un mayor monitoreo de la fórmula y del suministro de alimentos en general en Estados Unidos, añadió.

El gobierno del presidente Donald Trump lanzó la Operation Stork Speed en marzo de 2025, con la promesa de revisar por primera vez en décadas las normas de seguridad y calidad de la fórmula infantil en Estados Unidos.

Abrams explicó que dicha operación se basó en esfuerzos previos de la FDA para revisar sustancias como los metales pesados en alimentos infantiles, que pueden causar problemas en el desarrollo cerebral, el aprendizaje y el comportamiento en los niños.

Hasta la fecha, la FDA no cuenta con límites exigibles de metales pesados en las fórmulas infantiles, a diferencia de la Unión Europea, Canadá y Australia.

Algunos grupos de defensa del consumidor han pedido durante años a la FDA que establezca límites firmes para los contaminantes. El año pasado, Consumer Reports publicó un análisis de 41 fórmulas infantiles en Estados Unidos con resultados que sugerían que muchas tenían niveles preocupantes de metales pesados y otros contaminantes.

Sin embargo, ese análisis utilizó su propio umbral de preocupación, fijándolo muy por debajo de las normas de la Unión Europea. Abrams señaló que ese informe atrajo una amplia atención pública e hizo que algunos padres dejaran de usar fórmula comercial, aun cuando era necesaria.

Abrams pidió que la FDA continúe monitoreando la fórmula infantil para detectar contaminantes y que comparta los resultados.

Abbott, uno de los mayores fabricantes de fórmula del país, instó a la FDA a establecer normas científicas para los contaminantes en la fórmula infantil.

“Creemos que producir fórmula infantil a escala en Estados Unidos es un asunto de seguridad nacional”, escribió en un correo electrónico el portavoz de Abbott, John Koval. Estos resultados confirman la seguridad de nuestro suministro nacional actual”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP