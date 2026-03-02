americateve

La FIA dice que la "seguridad" es lo primero al decidir carreras de F1 en Oriente Medio

PARÍS (AP) — El presidente del organismo rector de la Fórmula 1 afirmó que dará prioridad a la “seguridad y el bienestar” al decidir qué hacer con las próximas carreras en Oriente Medio, en medio de un conflicto cada vez más extendido en la región.

Lando Norris al volante de su McLaren durante la pretemporada de la Fórmula 1, el 11 de febrero de 2026, en Sakhir, Bahréin. (AP Foto/Altaf Qadri)
La F1 tiene previsto correr el próximo mes en Bahréin y Arabia Saudí, que en los últimos días han sido blanco de ataques tras los bombardeos conjuntos contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel.

El comunicado de la FIA también mencionó el Campeonato Mundial de Resistencia, una de las principales series de autos deportivos, que inaugura su temporada en Qatar a finales de este mes.

“Estamos en estrecho contacto con nuestros clubes miembros, promotores de los campeonatos, equipos y colegas sobre el terreno mientras seguimos los acontecimientos de manera cuidadosa y responsable”, dijo el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, en Instagram el lunes.

“La seguridad y el bienestar guiarán nuestras decisiones mientras evaluamos los próximos eventos programados allí para el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA y el Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA. Nuestra organización se basa en la unidad y un propósito compartido. Esa unidad importa ahora más que nunca”, agregó.

Ben Sulayem, originario de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, manifestó que “estamos profundamente entristecidos por la pérdida de vidas y acompañamos a las familias y comunidades afectadas”, y añadió que la FIA espera “calma, seguridad y un rápido regreso a la estabilidad”.

Tras las pruebas de pretemporada en Bahréin el mes pasado, los equipos y el personal de la F1 se encaminan a Melbourne para el Gran Premio de Australia, que abre la temporada esta semana, pese a las interrupciones en los viajes.

La F1 tendrá acción en China y Japón más adelante este mes antes del Gran Premio de Bahréin, programado para el 12 de abril, y del Gran Premio de Arabia Saudí una semana después.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Chocolate MC condenado a 10 años de prisión tras declararse culpable en tres casos penales en Florida

Cuba detiene a 10 panameños por propaganda subversiva tras aparición de carteles contra el régimen

Fuego amigo en el Golfo: Kuwait derriba por error tres F-15E de EEUU en plena ofensiva contra Irán

Mueren esposa y nieta de 14 meses del líder supremo Alí Jameneí tras bombardeos de Israel y EE.UU.

Trump YA pone LA MIRA EN CUBA como próximo objetivo tras Irán y Venezuela

