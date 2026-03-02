La FIA dice que la "seguridad" es lo primero al decidir carreras de F1 en Oriente Medio

Compartir en:









Lando Norris al volante de su McLaren durante la pretemporada de la Fórmula 1, el 11 de febrero de 2026, en Sakhir, Bahréin. (AP Foto/Altaf Qadri) AP

La F1 tiene previsto correr el próximo mes en Bahréin y Arabia Saudí, que en los últimos días han sido blanco de ataques tras los bombardeos conjuntos contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel.

El comunicado de la FIA también mencionó el Campeonato Mundial de Resistencia, una de las principales series de autos deportivos, que inaugura su temporada en Qatar a finales de este mes.

“Estamos en estrecho contacto con nuestros clubes miembros, promotores de los campeonatos, equipos y colegas sobre el terreno mientras seguimos los acontecimientos de manera cuidadosa y responsable”, dijo el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, en Instagram el lunes.

“La seguridad y el bienestar guiarán nuestras decisiones mientras evaluamos los próximos eventos programados allí para el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA y el Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA. Nuestra organización se basa en la unidad y un propósito compartido. Esa unidad importa ahora más que nunca”, agregó.

Ben Sulayem, originario de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, manifestó que “estamos profundamente entristecidos por la pérdida de vidas y acompañamos a las familias y comunidades afectadas”, y añadió que la FIA espera “calma, seguridad y un rápido regreso a la estabilidad”.

Tras las pruebas de pretemporada en Bahréin el mes pasado, los equipos y el personal de la F1 se encaminan a Melbourne para el Gran Premio de Australia, que abre la temporada esta semana, pese a las interrupciones en los viajes.

La F1 tendrá acción en China y Japón más adelante este mes antes del Gran Premio de Bahréin, programado para el 12 de abril, y del Gran Premio de Arabia Saudí una semana después. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP