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La expansión podría llegar a la NBA: esto es parte de lo que debes saber

NUEVA YORK (AP) — La NBA ahora está evaluando oficialmente una expansión, con Seattle y Las Vegas como las dos ciudades objetivo.

El pívot de los Cavaliers de Cleveland, Thomas Bryant (3), grita tras realizar una clavada ante el pívot del Magic de Orlando, Goga Bitadze (35), en la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA en Cleveland, el martes 24 de marzo de 2026. (Foto AP/Sue Ogrocki)
El pívot de los Cavaliers de Cleveland, Thomas Bryant (3), grita tras realizar una clavada ante el pívot del Magic de Orlando, Goga Bitadze (35), en la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA en Cleveland, el martes 24 de marzo de 2026. (Foto AP/Sue Ogrocki) AP

La junta de gobernadores de la liga votó el miércoles —como parte de una serie de reuniones de dos días en Nueva York— y despejó el camino para que se celebren conversaciones formales entre posibles grupos propietarios de esas dos ciudades y funcionarios de la NBA, un proceso que probablemente comenzará pronto.

El comisionado Adam Silver quiere que la liga sepa para finales de 2026 si habrá expansión.

La liga informó que el banco de inversión PJT Partners fue contratado “como asesor estratégico para evaluar mercados potenciales, grupos propietarios, infraestructura de arenas y las implicaciones económicas más amplias de la expansión”.

Paul Taubman, presidente y director ejecutivo del banco, ha trabajado con la NBA en diversos asuntos en el pasado; y cuando el excomisionado de la NBA David Stern dejó el cargo hace más de una década para dar paso al inicio de la etapa de Silver como comisionado, Taubman incluso incorporó a Stern como asesor.

¿Qué sigue?

Silver señaló que la liga aún no ha cerrado ningún acuerdo, lo que significa que, por ahora, la puja está completamente abierta.

“Si están interesados —y se lo digo ahora a quienes puedan estar escuchando o viendo esto—, si están interesados, llamen a la oficina de la liga, llamen directamente a PJT Partners en Nueva York. Solo quiero asegurarme de que todos entiendan que no ha habido apretones de manos por fuera. No ha habido compromisos. No hay promesas para nadie. Este es un proceso completamente transparente” señaló el miércoles Silver, en una conferencia de prensa.

PJT Partners y la liga evaluarán a los candidatos, encontrarán los mejores planes y luego iniciarán el proceso para ver si realmente se puede concretar un acuerdo. Dada la cuota de expansión prevista —6.000 millones de dólares o más—, no será un proceso rápido.

¿Están ligadas entre sí las posibilidades de Las Vegas y Seattle?

En pocas palabras, no.

Para empezar, no hay garantías de que la liga vaya a expandirse. Y aunque se generarían algunos escenarios interesantes de calendario si hubiera un número impar de equipos en la liga —31 en lugar de los 30 actuales—, ya ha habido antes alineaciones desequilibradas entre conferencias.

Podrían añadir ambas ciudades. Podrían añadir solo una. Podrían no añadir ninguna.

¿Cuál es el calendario para añadir equipos, si ocurre?

Otra incógnita, pero no será la próxima temporada. Y probablemente tampoco la siguiente.

La teoría más extendida es que harían falta al menos 18 meses, si no más, para poner en marcha un equipo nuevo.

Eso sugiere que 2028-29 sería la temporada más temprana en la que podrían incorporarse nuevos equipos.

“Nuestro objetivo era, en 2026, resolver este asunto de una forma u otra. Así que en cuanto a calendario —no fuimos tan específicos con la junta— necesitamos saber para finales de este año qué es lo que vamos a hacer. Puede que no esté cada ‘i’ con su punto, pero ese sería nuestro objetivo, este año”, afirmó Silver.

¿Cómo se determinará la cuota de entrada?

Si la liga decide expandirse, estará vendiendo participación en el producto actual.

Y el negocio en la NBA está en auge, con el valor de las franquicias disparándose: los Celtics de Boston se vendieron recientemente con una valoración de poco más de 6.000 millones de dólares y la valoración de los Lakers de Los Ángeles fue de 10.000 millones de dólares.

“La única discusión en la sala fue entender las matemáticas de la dilución en términos de proyecciones y cuál sería la reducción directa de los ingresos existentes para los equipos si nos expandiéramos a partir de 28-29. No hablamos del valor de las franquicias como tal en estas reuniones. Por supuesto, ciertamente con nuestros banqueros, tenemos una idea de dónde creemos que está ese valor, pero al final del día, el mercado lo determinará”, explicó Silver.

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AP NBA: https://apnews.com/hub/NBA

FUENTE: AP

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