La energía renovable supera a los proyectos tradicionales en África, dicen líderes del sector

ARCHIVO - Un pastor mira su ganado cerca de Khi Solar One, una planta termal solar que convierte energía de la luz del Sol en electricidad, a las afueras de Upington, Sudáfrica, en la provincia de Cabo Norte, el 29 de agosto de 2025. (AP Foto/Themba Hadebe, Archivo) AP

El cambio se aprecia en un acuerdo energético de 1.500 millones de dólares entre China y Zambia, anunciado a principios de mayo, que incluye tres proyectos separados de 300 megavatios que abarcan energía solar, eólica y generación eléctrica a carbón.

Aunque la inclusión del carbón subraya la necesidad persistente del continente de contar con electricidad estable de carga base, los países africanos, que enfrentan facturas crecientes por importación de combustible como resultado de la guerra de Irán, redes poco confiables y una demanda industrial en aumento, recurren cada vez más a proyectos de energía renovable que pueden desplegarse más rápido y a menor costo que las plantas tradicionales.

De los 322 proyectos energéticos anunciados en toda África en 2025, 173 fueron proyectos solares, seguidos por 46 iniciativas hidroeléctricas, 34 eólicas, 22 de gas y 14 proyectos híbridos, según la firma de investigación energética Electron Intelligence.

“África no está en la periferia de la transición energética global, está sentada en su centro", afirmó Mugwe Manga, responsable de financiamiento climático en FSD Kenya. "El continente tiene los mejores recursos renovables del mundo, y la economía se ha inclinado ya de manera decisiva a favor de la energía limpia”.

Según Olamide Niyi-Afuye, director ejecutivo de la Africa Minigrid Developers Association (AMDA), el continente atraviesa un cambio estratégico más amplio en la forma en que se desarrolla la infraestructura energética, con énfasis en sistemas que pueden desplegarse más rápido y ampliarse gradualmente con financiamiento flexible.

Niyi-Afuye señaló el papel creciente de la energía solar dentro de los sistemas de minirredes.

De acuerdo con la Agencia Internacional de Energías Renovables, África añadió una cifra récord de 11,3 gigavatios de capacidad de energía renovable en 2025, el triple que el año anterior. Sudáfrica, Egipto y Etiopía concentraron gran parte del crecimiento.

Los menores costos son un factor clave

La tecnología cada vez más asequible está ayudando. Los costos de la energía solar a escala de servicios públicos han caído casi un 90% a nivel mundial desde 2010, mientras que los costos de la energía eólica terrestre han bajado alrededor de un 70%, lo que convierte a las renovables en la fuente más barata de nueva generación eléctrica en muchos mercados africanos.

“La energía renovable es ahora, sin lugar a dudas, la forma más rápida, barata y más financiable de conectar a personas, empresas y economías con los megavatios que necesitan para crecer”, señaló Matt Tilleard, director ejecutivo de CrossBoundary Energy, que invierte en energía renovable en África.

Gran parte del crecimiento se produce en sistemas distribuidos de energía solar y baterías instalados directamente en minas, fábricas, torres de telecomunicaciones y hogares.

“Muchas estadísticas oficiales todavía miden la transición energética a la antigua, contando los megavatios conectados a las redes nacionales”, explicó. “Pero la energía solar y las baterías no necesitan empresas eléctricas centrales”.

Datos de la Africa Solar Industry Association muestran que para finales de 2025, se habían registrado 23,4 gigavatios de proyectos solares operativos en África. Pero las cifras de exportación chinas indican que, desde 2017, se han enviado 58,1 gigavatios de paneles solares a países africanos, lo que sugiere que la adopción de la energía solar podría estar creciendo mucho más rápido de lo que reflejan las cifras oficiales.

Las renovables ofrecen retornos más rápidos

Los inversionistas favorecen cada vez más los proyectos renovables porque pueden generar retornos más rápido y con menor exposición a los shocks globales de precios del combustible.

“Los proyectos solares y eólicos son especialmente atractivos en este momento porque combinan fundamentos comerciales sólidos con un riesgo de inversión relativamente menor”, comentó Niyi-Afuye.

En el complejo de cobre Kamoa-Kakula, en República Democrática del Congo, CrossBoundary Energy está desarrollando un proyecto solar y de baterías de 233 megavatios para abastecer a una de las minas de cobre más grandes de África. Tilleard indicó que el proyecto pasó de la firma a estar completado en más de un 80% en el plazo de un año. Las plantas a carbón pueden tardar hasta 12 años en completarse, mientras que los grandes proyectos hidroeléctricos a menudo requieren una década o más.

Tilleard añadió: “Los inversionistas despliegan capital y ven activos generando ingresos en un plazo de 18 meses”.

Los cambios de política ayudan, pero persisten los desafíos

El impulso renovable del continente también se está acelerando por cambios de política. Etiopía fue el primer país en prohibir las importaciones de vehículos con motor de combustión interna, lo que impulsó una adopción más rápida de vehículos eléctricos. En Sudáfrica, la flexibilización de los límites a la generación privada de energía ha abierto la puerta a un auge de proyectos industriales de energía renovable.

Aun así, persisten obstáculos importantes. Muchas empresas eléctricas africanas atraviesan problemas financieros. Por ello, los prestamistas desconfían de los acuerdos de compra de energía a largo plazo. Según la Agencia Internacional de la Energía, los costos de financiamiento para proyectos renovables en África son hasta el triple de los de las economías avanzadas debido al riesgo percibido de los países.

Instituciones de financiamiento para el desarrollo, como el Banco Africano de Desarrollo y la Corporación Financiera Internacional, están ayudando a cerrar la brecha con préstamos concesionales, garantías y estructuras de reparto de riesgos.

“Lo que queda no es una cuestión de tecnología o de costo. Es una cuestión de financiamiento, voluntad política y de preparar proyectos financiables que impulsen la demanda de energía en el continente”, expresó Manga.

___

La cobertura climática y ambiental de The Associated Press recibe apoyo financiero de múltiples fundaciones privadas. AP es la única responsable de todo el contenido. Consulte las normas de AP para trabajar con filantropías, una lista de patrocinadores y las áreas de cobertura financiadas en AP.org.

FUENTE: AP