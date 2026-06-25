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La demolición recibe a Suecia en su base del Mundial durante obras del FC Dallas

FRISCO, Texas, EE.UU. (AP) — No, una tormenta no pasó por el campamento de Suecia en el Mundial. Se trató de una remodelación.

Obras de demolición en las gradas del Toyota Stadium, hogar del FC Dallas, durante un entrenamiento de la selección de Suecia previo al partido contra Japón en el Mundial, el miércoles 24 de junio de 2026, en Frisco, Texas. (AP Foto/Julio Cortez)
Obras de demolición en las gradas del Toyota Stadium, hogar del FC Dallas, durante un entrenamiento de la selección de Suecia previo al partido contra Japón en el Mundial, el miércoles 24 de junio de 2026, en Frisco, Texas. (AP Foto/Julio Cortez) AP

Los suecos se llevaron una sorpresa al ver metal retorcido y otros materiales de construcción demolidos en un lado del Toyota Stadium —la casa del equipo del FC Dallas de la MLS— durante su sesión de entrenamiento la noche del miércoles.

“Lo único que pensé fue ‘¿qué pasó?’ Hasta donde yo sabía, no había habido ninguna tormenta”, dijo el mediocampista sueco Besfort Zeneli al diario sueco Aftonbladet:

Ese trabajo programado, realizado más temprano en el día antes de la sesión de Suecia, forma parte de un proyecto de remodelación del estadio que se extenderá durante años.

Esa zona ha estado bloqueada desde antes de que Suecia empezara a usar el estadio como su base tras llegar a Estados Unidos a inicios de junio. La construcción no ha tenido ningún impacto en el campo de juego ni en las instalaciones que está utilizando el equipo en Frisco, Texas, a unos 30 millas al norte del centro de Dallas.

Aun así, esa demolición tan visible de los trabajos más recientes tomó por sorpresa a algunos jugadores cuando llegaron a entrenar antes de su último partido del Grupo F contra Japón.

FC Dallas informó en un comunicado el jueves que las obras “forman parte de una demolición planificada y controlada dentro de una zona de construcción activa. El trabajo se realizó utilizando un método de demolición por arrastre y no implicó explosivos”.

No hubo heridos.

El proyecto de remodelación, que se realiza por fases, comenzó a inicios de 2025 y se espera que esté completamente terminado antes del inicio de la temporada 2028 de la MLS. FC Dallas sigue disputando allí partidos de temporada regular durante la remodelación.

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Vea más cobertura del Mundial de AP aquí

FUENTE: AP

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