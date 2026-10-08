La demanda eléctrica de India se dispara, pero parte de la energía solar se desperdicia

ARCHIVO - Trabajadores instalan paneles solares en el Parque de Energía Renovable de Adani Green Energy Limited —actualmente en construcción— el 21 de septiembre de 2023, en el desierto de sal de la aldea de Karim Shahi, cerca de Khavda (distrito de Bhuj), próximo a la frontera entre India y Pakistán, en el estado occidental de Gujarat, India. (AP Foto/Rafiq Maqbool, Archivo) AP

India recortó casi 11 teravatios-hora de generación solar en los últimos 15 meses hasta el 1 de septiembre —suficiente electricidad para abastecer a unos 10 millones de hogares—, según datos del gobierno e investigaciones del centro de estudios energéticos Ember. Esa energía solar no se utilizó, incluso cuando el calor extremo y menos lluvias monzónicas a lo esperado elevaron la demanda de electricidad en el país asiático para refrigeración y para bombear agua subterránea destinada a la agricultura.

India, el país más poblado del mundo y uno de los mayores emisores de gases que contaminan el clima, está incorporando rápidamente energía limpia, especialmente solar, a su sistema de generación eléctrica. Sin embargo, no puede aprovechar toda la energía limpia que podría generar debido a la insuficiente capacidad de transmisión y almacenamiento, y a la dificultad técnica de alternar entre la energía fósil y las renovables.

Expertos en energía señalan que esa contradicción apunta al próximo gran desafío de la transición energética de India. Ya no basta con construir parques solares y eólicos. El país también necesita más líneas de transmisión para trasladar electricidad por todo su territorio, baterías para almacenar la energía renovable hasta que sea requerida y un sistema eléctrico más flexible que pueda ajustarse con rapidez cuando la producción eólica y solar suba o baje.

“Estamos en una etapa en la que algunos de los mayores obstáculos de las renovables empiezan a afectarnos”, manifestó Neshwin Rodrigues, analista de energía en Ember.

India cuenta con más de 300 gigavatios de capacidad de generación de energía limpia, más de la mitad de su capacidad eléctrica total instalada. Pero se sigue usando carbón para producir la mayor parte de la electricidad del país.

Algunos expertos señalan que la principal razón de esto es el recorte: cuando una planta eólica o solar podría producir electricidad, pero se le ordena reducir o detener la generación porque la red no puede absorber esa energía.

Rodrigues explicó que, cuando la generación solar se dispara por la tarde, a las unidades a base de carbón les resulta difícil reducir su producción porque son relativamente inflexibles y no pueden disminuir su producción rápidamente sin comprometer la eficiencia, aumentar los costos o arriesgarse a padecer problemas operativos.

Intentar que las centrales térmicas sean flexibles y se adapten al aumento del suministro de fuentes de energía limpia “es como pedirle a un elefante que baile”, comentó Vinay Pabba, director general de la empresa de energía renovable Vibrant Energy, con sede en Hyderabad.

Pabba señaló que el recorte se traduce en pérdidas para los desarrolladores de energía limpia. “Sólo nos pagan por lo que inyectamos a la red”, explicó.

La alta concentración de generación renovable en el oeste de India también ha hecho que las líneas de transmisión en esa parte del país se congestionen rápidamente. Los estados occidentales de Gujarat y Rajasthan representan casi el 50% de la capacidad de generación de energía solar del país.

“Cuando la solar alcanza su pico, por lo general por la tarde, hay un conducto limitado para evacuarla”, agregó Pabba.

Otro riesgo de no desarrollar capacidad de almacenamiento con rapidez es que se utilicen más combustibles sucios. “Sin suficiente almacenamiento, India corre el riesgo de mantener en funcionamiento las plantas a base de carbón incluso cuando hay energía renovable barata disponible”, advirtió Vibhuti Garg, directora para el sur de Asia del Institute for Energy Economics and Financial Analysis, un centro de investigación.

Mientras que un parque solar o eólico a veces puede completarse en dos años, construir nuevas líneas eléctricas puede tardar un mínimo de tres años, señalan expertos en energía.

Investigaciones de Ember hallaron que India sólo ha alcanzado aproximadamente el 80% de sus objetivos anuales de construcción de transmisión en los últimos cinco años.

Distribuir más el desarrollo renovable en otras partes del país, al tiempo que se añaden más energía eólica y proyectos solares locales más pequeños, podría reducir la presión sobre los corredores de transmisión saturados y hacer que el suministro eléctrico esté más equilibrado a lo largo del día, señaló Disha Agarwal, analista de energía del Council on Energy, Environment and Water, un centro de investigación sobre política climática con sede en Nueva Delhi.

Agarwal indicó que es probable que el reto se vuelva más difícil a medida que la capacidad renovable siga aumentando.

India aspira a alcanzar 500 gigavatios de capacidad de electricidad limpia para 2030. Además, los responsables de políticas en el país prevén que casi el 70% de su capacidad eléctrica instalada provenga de fuentes no fósiles para 2036.

Las baterías podrían ayudar a guardar energía para cuando se necesite

Un estudio publicado recientemente por el India Energy and Climate Center de la Universidad de California, campus de Berkeley, concluyó que la energía renovable respaldada por baterías puede suministrar electricidad con una confiabilidad cercana a la de las centrales convencionales, a un precio que, según los investigadores, es inferior al de la electricidad procedente de nuevas plantas a base de carbón.

Las baterías permiten almacenar electricidad solar cuando abunda por la tarde y descargarla después del atardecer, un momento en que la demanda sigue siendo alta.

Pero el sector de almacenamiento de India sigue siendo mucho más pequeño de lo que, según los planificadores, se requerirá a la larga.

“Si intentamos aumentar las instalaciones solares sin resolver el almacenamiento de energía, eso sólo va a conducir a recortes”, expresó Ankit Mittal, director general de Ingro Energy, una empresa de almacenamiento en baterías.

Mittal señaló que India intenta transformar simultáneamente varias partes de su sistema eléctrico a medida que aumenta la demanda de energía. “Cosas que se suponía que debían ocurrir a lo largo de décadas” ahora están ocurriendo todas a la vez, sostuvo.

El gobierno informó en julio que contaba con unos 3 gigavatios de almacenamiento en baterías y 7,4 gigavatios de capacidad operativa de almacenamiento por bombeo. Prevé que las necesidades de almacenamiento de India alcancen aproximadamente 74 gigavatios para 2032.

“Si no se construyen proyectos de almacenamiento de energía de alta calidad, podríamos estar añadiendo una capa adicional de riesgo a las operaciones de la red, al tiempo que desaceleramos la capacidad de nuestra nación para alcanzar los objetivos de transición energética”, señaló Avinash Rao, director general de Mahindra Susten, una empresa líder de energía renovable en India.

Rodrigues, el analista de energía, señaló que las baterías pueden construirse mucho más rápido que la infraestructura de gran envergadura para transmisión, lo que las convierte en una de las opciones más rápidas para aliviar algunas limitaciones inmediatas.

Actores del sector indicaron que pocos, si es que alguno, previeron el increíble aumento de la demanda que se está produciendo a medida que se electrifican el transporte del país y otros sectores importantes y se construyen centros de datos.

“Ninguno de nosotros lo vio venir. Si lo hubiéramos visto venir, probablemente habríamos planificado para sortearlo”, dijo Pabba, de Vibrant Energy.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP