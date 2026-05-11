La debutante Curazao se separa de técnico a un mes del Mundial. Advocaat volvería

ARCHIVO - Los jugadores de la selección de Curazao posan para una foto previo a un partido amistoso contra Australia, el 31 de marzo de 2026, en Melbourne. (AP Foto/Asanka Brendon Ratnayake) AP

La incertidumbre en torno a la nación más pequeña por población que se haya clasificado a un Mundial masculino surge a menos de cinco semanas de un exigente debut contra Alemania en Houston.

Rutten asumió el cargo en febrero después de que Advocaat, de 78 años, renunciara al citar problemas de salud de su hija.

Bajo la dirección de Rutten, el equipo perdió dos partidos de preparación en marzo contra Australia y China, ambos en Australia. Según reportes de prensa, los jugadores querían el regreso de Advocaat.

“Lamento cómo se desarrollaron las cosas, pero les deseo a todos lo mejor”, dijo Rutten en un comunicado publicado por la federación de fútbol de Curazao.

Rutten anteriormente entrenó a los clubes neerlandeses Twente, PSV Eindhoven y Feyenoord, y al Schalke en Alemania.

Se espera que la federación ofrezca una conferencia de prensa el martes.

Curazao se suma a Ghana, Marruecos y Arabia Saudí entre las selecciones que han cambiado de entrenador desde el sorteo del Mundial en diciembre.

Curazao es un territorio autónomo de unos 156.000 habitantes en el Caribe, dentro del Reino de los Países Bajos. El equipo depende casi por completo de jugadores nacidos y criados en los Países Bajos.

El equipo también jugará contra Ecuador en Kansas City y contra Costa de Marfil en Filadelfia en la primera Copa del Mundo de 48 selecciones. El formato ampliado otorgó tres plazas garantizadas adicionales a la CONCACAF.

Advocaat llevó a su natal Países Bajos a los cuartos de final en la Copa del Mundo anterior disputada en Estados Unidos, en 1994, y dirigió a Corea del Sur en la edición de 2006 en Alemania.

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FUENTE: AP