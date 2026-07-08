La cumbre de la OTAN iba a centrarse en gasto de defensa. Los ataques de Trump a Irán lo cambiaron

Dos hombres pasan junto al logo de la OTAN durante el Foro de Industria de Defensa en la cumbre de Ankara, Turquía, el martes 7 de julio de 2026. (AP Foto/Hussein Malla) AP

Los ataques fueron una represalia después de que tres buques mercantes fueran alcanzados en el estrecho de Ormuz, y subrayaron la fragilidad de un acuerdo provisional para poner fin a meses de combates entre ambos países. Trump lanzó los ataques poco después de salir de una cena ofrecida por el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, donde los líderes de los 32 países miembros de la alianza se habían reunido antes de las conversaciones del miércoles, que estaban destinadas a centrarse en los avances para cumplir los objetivos de gasto de la OTAN.

Trump no abordó directamente los ataques la noche del martes. Es raro que los presidentes de Estados Unidos inicien una acción militar mientras están fuera de Estados Unidos, aunque en 2011 el expresidente Barack Obama autorizó ataques en Libia durante un viaje a Brasil.

Los aliados europeos y Canadá se habían mostrado recelosos de que Trump planteara nuevas quejas sobre la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, sobre la cual nunca fueron consultados. Trump había exigido “lealtad” y calificó a la OTAN de “tigre de papel” después de que algunos aliados se negaran a conceder acceso abierto a sus bases para que fuerzas de Estados Unidos atacaran a Irán.

Durante una reunión con Erdogan el martes, Trump dijo que había puesto a prueba a los aliados de la OTAN cuando pidió su ayuda con la guerra contra Irán. “Italia nos rechazó y Alemania nos rechazó y Francia nos rechazó. Y está bien. Pero, ya saben, ¿por qué estamos gastando cientos de miles de millones de dólares y ellos no están ahí para nosotros?”, dijo Trump.

Las cumbres de la OTAN están concebidas como una demostración de unidad destinada a disuadir a cualquier adversario potencial, una determinación más importante que nunca mientras Rusia continúa librando la guerra en Ucrania y crecen las preocupaciones de que otros países europeos puedan ser blanco de ataques.

En un intento el mes pasado de apaciguar al líder de Estados Unidos, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, fue a Washington para celebrar el “Trump Trillion”, los 1,2 billones de dólares que los aliados europeos y Canadá han añadido al gasto en defensa desde que Trump llegó al poder en 2017.

Mientras los líderes convergían en Ankara, Rutte organizó un evento de “gran revelación” para exhibir los numerosos acuerdos previstos con ese dinero —gran parte del cual se gastaría en empresas de Estados Unidos, creando miles de empleos para estadounidenses.

Diplomáticos y funcionarios de la OTAN esperaban que Trump se anotara la victoria, pero a juzgar por algunos de sus comentarios desde su llegada a Turquía, les espera otra reprimenda.

Trump reabrió viejas heridas sobre Groenlandia en la víspera de la reunión al insistir en que Estados Unidos debería controlar la isla semiautónoma en lugar de la aliada de la OTAN, Dinamarca. La OTAN se basa en el principio de que sus 32 miembros defenderán el territorio de los demás, no en amenazar con apoderarse de él.

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, volvió a rechazar el miércoles el deseo de que Estados Unidos controle Groenlandia.

“Groenlandia, por supuesto, no está en venta”, afirmó Frederiksen.

“Esperamos que todos, incluidos todos los aliados, respeten el derecho del pueblo de Groenlandia a la autodeterminación”, manifestó. “Y somos estados soberanos y necesitamos que todos respeten nuestra integridad territorial y nuestra soberanía”.

Señaló que Dinamarca está “lista para defender cada centímetro de la OTAN, incluido nuestro propio territorio” en caso de un ataque y que confiaría en que los aliados de la OTAN cumplan su compromiso de defenderse mutuamente.

La OTAN se prepara para las quejas de Trump

Trump ha sostenido durante mucho tiempo que Estados Unidos carga con más de lo que le corresponde del peso de la defensa de la OTAN. En la cumbre del año pasado, los aliados habían acordado invertir el 5% de su producto interno bruto en defensa: 3,5% en sus presupuestos de defensa y 1,5% en carreteras, puentes y puertos para que las tropas y el equipo puedan moverse más rápido en tiempos de conflicto.

Rutte había exigido antes de la reunión de este año que los miembros presentaran “planes claros, concretos y creíbles” para alcanzar los objetivos de gasto en defensa de la organización.

Nuevas cifras publicadas por la OTAN el martes mostraron que Eslovenia, Bélgica, España y la República Checa podrían meterse en problemas con el gobierno de Trump, ya que les cuesta cumplir el antiguo objetivo de la alianza de invertir el 2% de su PIB.

El gobierno de Trump quiere ver una “OTAN 3.0” más ágil y letal, con Europa asumiendo la responsabilidad de su propia seguridad, incluida Ucrania, con armas convencionales, mientras que Estados Unidos seguiría proporcionando su paraguas nuclear.

Sin embargo, los aliados europeos y Canadá aún buscan claridad sobre hasta qué punto Trump pretende recortar el número de fuerzas de Estados Unidos en Europa.

El Pentágono ha iniciado una revisión de seis meses de esa presencia, y las reducciones podrían depender de la rapidez con que los aliados europeos aumenten el gasto en defensa y de si están dispuestos a permitir un mayor uso de sus bases.

Zelenskyy presiona para que Ucrania entre en la OTAN

El presidente Volodymyr Zelenskyy hizo el martes un nuevo llamado para que se permita a Ucrania unirse a la alianza, al afirmar que las fuerzas armadas ucranianas tienen mucha experiencia y sólo reforzarían las capacidades de defensa de la OTAN.

Zelenskyy, quien se espera que se reúna con Trump en Ankara el miércoles, destacó la capacidad de adaptación de Ucrania y su habilidad para atacar en profundidad dentro de Rusia, golpear las refinerías de petróleo de Moscú y otros objetivos energéticos. Dijo que las fuerzas armadas de Ucrania están “eliminando”, en promedio, a 30.000 soldados rusos cada mes.

Ha ido en aumento la preocupación entre algunos países del norte, centro y este de Europa de que Rusia podría estar preparando un ataque híbrido —una combinación de guerra convencional con tácticas como ciberataques— en el continente, mientras el presidente ruso Vladímir Putin tiene problemas para conseguir una victoria en Ucrania.

Trump también se reunirá con el presidente sirio Ahmad al-Sharaa, un exinsurgente que encabezó la ofensiva que derrocó al autócrata Bashar Assad en diciembre de 2024. Pese a haber sido en su momento combatiente de Al Qaeda, Al-Sharaa ha obtenido el respaldo de Trump mientras busca reconstruir Siria y restablecer sus vínculos, largamente destrozados, con Occidente.

Trump ha sugerido repetidamente que a Al-Sharaa se le daría mejor erradicar a Hezbollah en Líbano que el ejército israelí, lo que ha encendido alarmas tanto en Líbano como en Israel. El líder sirio ha dicho que no tiene interés en hacerlo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP