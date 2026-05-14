La Ciudad de México se prepara para el Mundial y busca mostrar su comida y cultura

ARCHIVO - Vista del Estadio Azteca de la Ciudad de México, sede del partido inaugural del Mundial, el 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Fernando Llano) AP

Con un área metropolitana de unos 23,1 millones de habitantes, la congestión vehicular es bastante intensa durante las horas pico, especialmente en la zona cercana al Estadio Azteca . La ciudad tiene problemas de contaminación que también podrían ser un inconveniente para aficionados con afecciones respiratorias.

Recuerde, además, que la ciudad está a una altitud de más de 7.300 pies (2.240 metros), lo que puede requerir cierta aclimatación para los visitantes.

El Zócalo: Una de las plazas urbanas más grandes del mundo, con 5,5 hectáreas (14 acres), está rodeada por la Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional. Es un centro de actividad y un gran lugar para empaparse de la historia de la ciudad. Ha sido un punto de reunión durante siglos.

Parque Chapultepec: Este enorme parque alberga museos, un zoológico y hermosos lagos. Es perfecto para paseos tranquilos y diversión al aire libre. El parque es más del doble de grande que el Central Park de Nueva York, y abarca casi 800 hectáreas (2.000 acres)

Teotihuacán: Ubicada fuera de la ciudad, esta antigua urbe mesoamericana cuenta con la famosa Pirámide del Sol y la Pirámide de la Luna. Una visita obligada para los aficionados a la historia.

La escena culinaria de Ciudad de México es una experiencia de primer nivel mundial, diversa y vibrante, que combina la comida callejera tradicional con propuestas innovadoras de alta cocina. Los tacos callejeros y los puestos ofrecen sabores auténticos en toda la ciudad, mientras que barrios como Roma y Condesa cuentan con establecimientos reconocidos, incluidos algunos con estrellas Michelin.

Zonas para aficionados

La Ciudad de México planea contar con 18 recintos públicos que transmitirán los partidos del Mundial de manera gratuita, sin venta de alcohol y con una variedad de actividades culturales y deportivas.

Siete de estos recintos operarán durante los 39 días del torneo, transmitiendo los 104 partidos, mientras que los 11 restantes proyectarán los encuentros de la selección nacional de México y otros momentos destacados.

Opciones de transporte

La forma más rápida de llegar al estadio mundialista es el transporte público. La Línea 2 del Metro lo lleva a la estación Taxqueña, donde debe hacer transbordo al tren ligero hasta la estación Estadio Azteca. También puede usar la Línea 3 del Metro hasta la estación Universidad y un autobús eléctrico lo llevará al estadio. Hay opciones de estacionamiento con transbordo en recintos designados.

Consejos sobre el estadio

Aunque el estadio fue renovado para la Copa del Mundo, las mejoras no solucionaron muchos problemas, incluido la conexión de internet, que sigue siendo intermitente y puede resultar problemática, ya que ya no se aceptan pagos en efectivo. La colonia Santa Úrsula, que colinda con el estadio, no se considera segura. Incluso con una mayor presencia policial durante los partidos, lo mejor es evitar caminar por esa zona.

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Cobertura de AP sobre el Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP