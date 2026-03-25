La BBC nombra a exejecutivo de Google como director general en plena disputa con Trump

El ejecutivo de Google Matt Brittin en la sede de Google y Youtube en King's Cross, Londres, el 16 de noviembre del 2017. (Tolga Akmen/Pool Photo via AP) AP

Brittin, de 57 años, pasó casi dos décadas en Google, hasta convertirse en presidente de la compañía para Europa, Oriente Medio y África. No tiene experiencia previa en radiodifusión.

Manifestó que la BBC, con 104 años de historia, es “un activo extraordinario y singularmente británico”.

“Ahora, más que nunca, necesitamos una BBC próspera que funcione para todos en un mundo complejo, incierto y que cambia rápidamente”, señaló Brittin en un comunicado.

Brittin comenzará el cargo el 18 de mayo. Sustituye a Tim Davie, quien renunció en noviembre tras las críticas por la forma en que la emisora editó un discurso que Trump pronunció el 6 de enero de 2021, antes de que algunos partidarios suyos asaltaran el Capitolio de Estados Unidos.

Un documental emitido días antes de las elecciones presidenciales de 2024 unió tres citas del discurso en lo que parecía ser una sola cita en la que Trump instaba a sus seguidores a marchar con él y “luchar hasta el final".

Trump está demandando a la emisora por difamación en un tribunal de Florida, al acusar a la BBC de difundir una “representación falsa, difamatoria, engañosa, denigrante, incendiaria y maliciosa” de él, y de “un descarado intento de interferir e influir” en las elecciones de 2024.

El presidente del consejo de la emisora se ha disculpado ante Trump por la edición del discurso, al admitir que dio “la impresión de un llamado directo a la acción violenta”. Pero la BBC rechaza las afirmaciones de que lo difamó.

La BBC ha pedido al tribunal federal del Distrito Sur de Florida que desestime la demanda, al argumentar que el caso podría tener un “efecto amedrentador” sobre la cobertura informativa de figuras públicas y acontecimientos. También sostiene que el caso debería ser desechado porque el documental nunca se emitió en Florida ni en Estados Unidos.

La BBC también afronta el proceso de una vez cada década en que debe renovar su carta constitutiva que establece cuánto dinero público recibirá. La emisora se financia con una licencia anual, actualmente de 174,50 libras (230 dólares), que pagan todos los hogares del Reino Unido que ven televisión en directo o cualquier contenido de la BBC.

La tarifa ha tenido opositores, entre ellos especialmente las emisoras comerciales rivales, y sus críticas se han intensificado en la era del streaming digital, cuando muchas personas ya no tienen televisores o no siguen los horarios tradicionales de la televisión.

El gobierno laborista, de centroizquierda, afirma que garantizará que la BBC tenga una financiación “sostenible y justa”, pero no ha descartado sustituir la tasa de licencia por otro modelo de financiación.

Brittin afirmó que la BBC afronta “un momento de riesgo real, pero también de oportunidad real”.

“La BBC necesita el ritmo y la energía para estar tanto donde están las historias como donde están las audiencias", añadió. "Para aprovechar el alcance, la confianza y las fortalezas creativas de hoy, afrontar los desafíos con valentía y prosperar como un servicio público preparado para el futuro. Estoy deseando empezar este trabajo”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP