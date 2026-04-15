americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

La BBC anuncia hasta 2.000 despidos en un duro plan para recortar 10% de su presupuesto

LONDRES (AP) — La BBC informó el miércoles que planea recortar hasta 2.000 puestos de trabajo para ahorrar el 10% de su presupuesto anual, que asciende a 500 millones de libras (677 millones de dólares), durante los próximos dos años.

Los despidos, anunciados durante una llamada con el personal, son los mayores en más de una década en la emisora pública nacional de Reino Unido.

“Sé que esto genera una incertidumbre real, pero queríamos ser transparentes sobre el desafío”, dijo el director general interino, Rhodri Talfan Davies, en un correo electrónico enviado al personal.

Davies explicó que las reducciones obedecen a la inflación, a las presiones sobre el canon de licencia y los ingresos comerciales, y a una turbulenta economía global.

La BBC indicó a principios de este año que enfrentaba “presiones financieras sustanciales” y que quería recortar cerca de una décima parte de su presupuesto para 2029. La mayor parte de los recortes se realizará en el próximo año fiscal, que comienza el 1 de abril de 2027.

Los recortes se anunciaron mientras se prevé la llegada del exejecutivo de Google, Matt Brittin, como director general el próximo mes.

Brittin ocupará la vacante que quedó después de que Tim Davie y la jefa de noticias, Deborah Turness, renunciaran por una edición engañosa de un documental sobre el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 6 de enero de 2021, antes de que sus seguidores tomaran por asalto el Capitolio en Washington.

Trump demandó a la BBC por 10.000 millones de dólares por difamación.

La BBC es una institución cultural muy querida y a menudo criticada, financiada por un canon anual de licencia, que recientemente subió a 180 libras (244 dólares), pagado por todos los hogares del Reino Unido que ven televisión en directo o cualquier contenido de la BBC.

Los opositores al canon, incluidos radiodifusores comerciales rivales, se han hecho oír con más fuerza en una era de transmisión digital en streaming, cuando muchas personas ya no tienen televisores o no siguen los horarios tradicionales de la televisión.

El gobierno laborista de centroizquierda se ha comprometido a garantizar que la BBC tenga una financiación “sostenible y justa”, pero no ha descartado reemplazar el canon de licencia por otro modelo de financiación.

La BBC fue fundada en 1922 como un servicio de radio para “informar, educar y entretener”. Actualmente opera 15 canales de televisión nacionales y regionales en Reino Unido, varios canales internacionales, 10 emisoras de radio nacionales, decenas de emisoras de radio locales, el servicio de radio World Service con alcance global y una amplia producción digital, incluido el servicio de streaming iPlayer.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Javier Mascherano, técnico del Inter Miami, durante el partido contra Nashville en los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF, el miércoles 18 de marzo de 2026, en Fort Lauderdale, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Javier Mascherano se va de Inter Miami, 4 meses después de ganar el campeonato de la MLS

El dominicano Agustín Ramírez de los Marlins de Miami le da los cinco a sus compañeros tras anotar en la cuarta entrada ante los Bravos de Atlanta el lunes 13 de abril del 2026. (AP Foto/Colin Hubbard)

Marlins vencen 10-4 a Bravos para cortar racha de tres derrotas

Keiko Fujimori, candidata presidencial del partido Fuerza Popular, habla flanqueada por los candidatos al Congreso Luis Galarreta, a la izquierda, y Micky Torres, a la derecha, tras el cierre de las urnas en las elecciones generales en Lima, Perú, el domingo 12 de abril de 2026. (AP Foto/Gerardo Marin)

Fujimori y López Aliaga lideran el conteo de votos de la elección presidencial en Perú

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se dirige a hablar con la prensa antes de abordar el Air Force Two, el viernes 10 de abril de 2026, en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, previo a su viaje a Pakistán para entablar conversaciones sobre Irán. (AP Foto/Jacquelyn Martin, pool)

Vance viaja a Pakistán para encabezar conversaciones con Irán sobre el fin de la guerra

Destacados del día

Miami-Dade revoca licencias a dos compañías por presunto comercio ilegal con Cuba y advierte sanciones

Miami-Dade revoca licencias a dos compañías por presunto comercio ilegal con Cuba y advierte sanciones

Nieto de Raúl Castro habría buscado contacto directo con Trump fuera de canales diplomáticos oficiales

Nieto de Raúl Castro habría buscado contacto directo con Trump fuera de canales diplomáticos oficiales

EEUU levanta sanciones al Banco Central de Venezuela y reabre acceso a operaciones financieras globales

EEUU levanta sanciones al Banco Central de Venezuela y reabre acceso a operaciones financieras globales

Cinco cubanos arrestados en Texas por robar y sacrificar 70 reses en esquema criminal millonario

Cinco cubanos arrestados en Texas por robar y sacrificar 70 reses en esquema criminal millonario

Trump lanza advertencia sobre Cuba: Tal vez nos detengamos allí, ha sido horriblemente mal gobernada

Trump lanza advertencia sobre Cuba: "Tal vez nos detengamos allí, ha sido horriblemente mal gobernada"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter