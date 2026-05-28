La Asamblea Nacional francesa deroga una ley esclavista del siglo XVII en un gesto simbólico

PARÍS (AP) — Los legisladores en la cámara baja del parlamento francés adoptaron el jueves un proyecto de ley para derogar una norma del siglo XVII que regía a las personas esclavizadas en todas las colonias de Francia, en un gesto simbólico y largamente esperado.

Una escultura llamada "Cadenas" el artista francés Driss Sans-Arcidet, que rinde homenaje a la abolición de la esclavitud, se ve en un parque en París el miércoles 27 de mayo de 2026, mientras la Asamblea Nacional francesa tramita un proyecto de ley para derogar oficialmente el Código Negro, un edicto real del siglo XVII que regía la esclavitud en colonias francesas y esclavizaba a personas como propiedades. (AP Foto/Thomas Padilla) AP

La Asamblea Nacional votó en una inusual muestra de unanimidad, por 254-0, para aprobar el proyecto que deroga el “Code Noir”, o Código Negro, un decreto firmado en 1685 por el rey Luis XIV.

Francia abolió la esclavitud en 1848, pero el Code Noir nunca había sido derogado formalmente. La votación se considera un paso importante para afrontar el pasado colonial de Francia.

El presidente francés, Emmanuel Macron, planteó la semana pasada la idea de reparaciones por la esclavitud, sin aportar detalles.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

