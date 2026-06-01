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La Armada francesa y fuerzas británicas interceptan un petrolero ruso sancionado

PARÍS (AP) — La Marina francesa ha interceptado con apoyo británico un petrolero sometido a sanciones internacionales que viajaba desde Rusia, el esfuerzo más reciente de los países que respaldan a Ucrania por perseguir las exportaciones de petróleo ruso que ayudan a financiar la guerra del presidente Vladímir Putin.

El Tagor fue abordado el domingo en el Atlántico, indicó el lunes en X el presidente francés, Emmanuel Macron. La publicación incluyó un video que muestra a una persona descendiendo en rápel desde un helicóptero hasta un barco.

“Es inaceptable que embarcaciones eludan las sanciones internacionales, violen el derecho del mar y financien la guerra que Rusia libra desde hace más de 4 años contra Ucrania”, escribió Macron. “Estos barcos, que no respetan las reglas más elementales de la navegación marítima, también son una amenaza para el medio ambiente y para la seguridad de todos”.

Los ingresos petroleros son una parte clave de la economía de Rusia, lo que permite a Putin volcar dinero en el esfuerzo bélico contra Ucrania sin agravar la inflación para la población y evitar un colapso de la moneda.

Se cree que Rusia emplea una flota de cientos de barcos para evadir las sanciones internacionales impuestas por la guerra. Francia y otros países han prometido tomar medidas enérgicas contra la llamada “flota clandestina”, que burla las sanciones.

Las fuerzas navales francesas han interceptado una serie de petroleros sospechosos de tener vínculos con Rusia.

Entre ellos figura el Deyna, abordado en el mar Mediterráneo en marzo. Otro petrolero, el Grinch, interceptado en el Mediterráneo en enero, fue liberado en febrero tras pagar una multa de varios millones de euros.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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