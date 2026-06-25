La árbitra histórica del Mundial Stéphanie Frappart se unirá al personal de la UEFA

Compartir en:









ARCHIVO - Foto del domingo 27 de julio del 2025, la árbitro Stephanie Frappart hace un gesto durante la final de la Euro femenina 2025 entre Inglaterra y España. (AP Foto/Alessandra Tarantino, Archivo) AP

Frappart asumirá un puesto de tiempo completo como responsable de arbitraje de la UEFA, donde trabajará para formar a los oficiales de partido y ayudar a designarlos para encuentros en competiciones europeas. Sustituirá a la exárbitra checa Dagmar Damková, informó el jueves la UEFA.

La árbitra francesa, de 42 años, ha sido una pionera para las mujeres oficiales de partido en el fútbol masculino.

En el Mundial de 2022 en Qatar, Frappart arbitró la victoria de Alemania por 4-2 ante Costa Rica en la fase de grupos.

Este jueves, la estadounidense Tori Penso arbitrará su segundo partido en este Mundial masculino cuando Alemania enfrente a Ecuador. La semana pasada también dirigió el empate 1-1 entre Sudáfrica y la República Checa.

Frappart también fue la primera mujer en arbitrar un partido en la Ligue 1 de Francia y, para la UEFA, en la Liga de Campeones masculina.

En el fútbol femenino, arbitró las finales del Mundial de 2019 y del Campeonato Europeo de 2025.

___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP