ARCHIVO - El director general de Nvidia, Jensen Huang, escucha al presidente Donald Trump durante un evento en el Instituto de la Paz de Estados Unidos, el 8 de octubre de 2026, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson, archivo) AP

Las próximas semanas podrían determinar si la decisión de Nvidia de restituirlo como director general era prudente, según aseguraron empleados entre vítores, accionistas y el presidente Donald Trump … o un gran error.

Los partidarios de Huang aseguran que él es indispensable, no solo para la empresa sino para toda la industria de la inteligencia artificial, ahora que es un importante motor de la economía. Trump incluso expresó que el regreso de Huang debería celebrarlo “la gente de Estados Unidos — y, de hecho, ¡el Mundo!”.

Pero Huang arrastra un lastre con el que Nvidia aún tiene que lidiar. Posiblemente violó el código de conducta de la empresa. Reconoció haber tenido un amorío con una mujer sospechosa de ser una espía china. Y, dejando de lado las cuestiones de seguridad nacional, el inusual estilo de gestión de Huang —que incluía cerrar acuerdos con un simple apretón de manos— habría condenado a muchos otros CEOs.

No está garantizado que la segunda etapa de Huang sobreviva a investigaciones del Congreso estadounidense, demandas y la pesquisa de un bufete contratado por su propia junta directiva. Pero los inversionistas impulsaron las acciones de Nvidia 31,5% el lunes, y empleados corearon el nombre de Huang mientras regresaba a la sede.

A continuación, se explica cómo Huang volvió pese a las probabilidades en contra, por qué se le considera ampliamente irremplazable y los desafíos que aún enfrenta.

Poco después de que Huang renunció el 12 de noviembre, comenzó la campaña para su regreso. Una petición empezó a circular por Silicon Valley entre empleados y líderes célebres, incluido el CEO de SpaceX, Elon Musk, quienes abogaban por su retorno.

“Me sentiría honrado de responder a estos llamados y regresar como CEO”, escribió Huang en redes sociales a inicios de la semana pasada, al tiempo que reconoció que había cometido “errores graves”.

La empresa rechazó la oferta.

Luego llegó la ayuda de un presidente de Estados Unidos que mide su éxito en buena medida por los rendimientos para los inversionistas y a quien no le gustaba lo que estaba viendo.

Las acciones de Nvidia se desplomaban, con una caída de un tercio desde el 9 de noviembre, y de pronto crecieron los temores de que una burbuja de IA estuviera estallando. Para el viernes, el S&P 500, había caído más de 10% desde su máximo reciente, lo que define una corrección del mercado.

“La junta directiva decidió hacer lo que queríamos que hicieran”, declaró Trump el lunes en CNBC, sobre sus gestiones de presión durante el fin de semana. “Creo que mi intervención fue muy importante”, añadió.

El lunes, el S&P 500 subió 4,7%, suficiente para recuperar más de la mitad de su pérdida de la semana pasada, una de las peores desde la crisis financiera de 2008. Cuando se le preguntó si la caída del mercado influyó en su decisión de traer de vuelta a Huang, Trump respondió a CNBC: “probablemente sí”.

El CEO indispensable para tiempos inusuales

Una razón por la que figuras destacadas de Silicon Valley presionaron para el regreso de Huang es porque se le considera un negociador extraordinario.

Musk escribió en X: “Jensen manejó la cadena de suministro de manera brillante en Nvidia, pero muchos de esos acuerdos eran un apretón de manos con Jensen, no un contrato por escrito. Sin Jensen, al menos algunos de esos acuerdos críticos se perderán”.

Huang dirigía la empresa como un pequeño negocio, incluyendo el asombroso hecho de que 60 personas le reportaran directamente y de emplear a tres familiares. Y él mismo se jactaba de su estilo personal e idiosincrático, al decir sobre TSMC, el gigante taiwanés que fabrica los chips de Nvidia: “No tenemos un contrato, y eso es bastante genial”.

Jeffrey Sonnenfeld, experto en liderazgo de la Yale School of Management, tiene una opinión distinta.

“Su falta de contratos para cientos de millones de dólares en negocios no tiene parangón en la historia, y no hay razón para ello”, señalo Sonnenfeld, quien agregó que las decenas de reportes directos también eran “absurdas”. “Eso garantizaba que nadie tuviera una perspectiva del panorama completo”.

Los acuerdos de Huang para financiar a otras empresas de IA podrían ser un problema

Otro aspecto del mandato de Huang también explica por qué tantos querían verlo regresar: se volvió esencial para la economía de la IA al apuntalar a clientes y proveedores.

Muchas empresas de IA que compran chips de Nvidia, incluida la recién salida a bolsa Anthropic, no obtienen ganancias y han gastado mucho efectivo rápidamente para operar sus negocios. Ahí entra Nvidia y sus vastos recursos. Les ayudó a comprar sus chips al cerrar acuerdos para, a su vez, comprarles capacidad de cómputo y otros servicios.

A esos arreglos se les llama financiamiento circular, y plantean grandes peligros para los inversionistas, un hecho admitido por la propia Nvidia en un informe reciente en el que advirtió que quizá no tenga uso para “toda la capacidad que nos hemos comprometido a comprar”.

Huang es visto como la pieza clave para mantener en funcionamiento este ecosistema financiero, según la analista de XTB, Kathleen Brooks.

“Su regreso sugiere más de lo mismo en lo que respecta al financiamiento circular y la rápida expansión de la infraestructura de IA”, escribió Brooks en un informe. “Al mercado le encanta eso”.

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El panorama corporativo está lleno de directores generales expulsados que regresan triunfalmente, incluidos Steve Jobs en Apple y, más cercano a las noticias actuales, Sam Altman en OpenAI.

Cuando se trata de escándalos sexuales, por no hablar de seguridad nacional, el historial muestra pocos precedentes de regresos de CEOs.

En 2019, el director ejecutivo de McDonald’s fue destituido por un amorío, y también tuvo que renunciar a más de 100 millones de dólares en compensación en acciones. Años después, se recortaron millones del paquete salarial del máximo ejecutivo de BP tras renunciar por un affair. Y el jefe del gigante ferroviario Norfolk Southern perdió su empleo en 2024 también tras un amorío.

Trump dijo a CNBC: “Tenemos que proteger a nuestros genios. No tenemos suficientes”.

Por su parte, la junta directiva de Nvidia señaló que “recibió aportes de altos niveles del gobierno de Estados Unidos y, con base en esos aportes, la junta confía en que la restitución del señor Huang no plantea ningún riesgo para la seguridad nacional”.

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“Todo vuelve a estar bien en el mundo”, escribió el analista financiero de Cantor Fitzgerald C.J. Muse en un informe tras el regreso de Huang, “y es un día muy feliz”.

Tal vez, pero los temores de una burbuja de IA siguen siendo generalizados, y se avecinan investigaciones sobre Huang, su junta y funcionarios del gobierno de Trump que aprobaron ventas de chips de Nvidia.

Un foco de atención es el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, quien está a cargo de los controles de exportación, es un defensor de Huang y cuya antigua empresa, Cantor, ayuda a financiar a clientes de Nvidia.

La senadora Elizabeth Warren, demócrata de Massachusetts que calificó la restitución de Huang de “imprudente”, dice que la comisión bancaria que encabezará el próximo año investigará si Nvidia ha cumplido con los controles de exportación.

También afirmó que el gobierno de Trump “necesita explicar al Congreso qué ‘aportes’ se dieron y por cuáles altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos para respaldar su restitución”.

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Christopher Rugaber y Mary Clare Jalonick en Washington contribuyeron a esta historia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP