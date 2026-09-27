La apuesta de Malasia para que su fétido durián sea el más codiciado

Un hombre huele un durián en un puesto de venta de esta fruta en Petaling Jaya, a las afueras de Kuala Lumpur, Malasia, el lunes 22 de junio de 2026. (Foto AP/Vincent Thian) AP

Los devotos saborean los durianes como si fueran vino. En el caso de los malayos, el sabor de su pulpa rica y cremosa varía ampliamente según el tipo. Algunos son apreciados por su dulzor tipo natilla y notas frutales; otros, por un toque de amargor, un matiz alcohólico o incluso un sabor a mantequilla de maní.

Los esfuerzos de los malasios por elevar la industria se pueden ver en la capital, Kuala Lumpur, en un centro dedicado exclusivamente a la fruta y a la creciente variedad de productos elaborados a partir de ella.

En el Centro de la Experiencia del Durián en Kuala Lumpur, cerca del emblemático complejo de las Torres Gemelas Petronas, los visitantes se adentran en una réplica de un huerto de durianes para descubrir la cultura y la historia de la fruta. En otra sala, un espectáculo teatral provoca risas. En la planta baja, los visitantes disfrutan bandejas y tartaletas de huevo elaboradas con durián.

Inaugurado este verano con una inversión de casi 2 millones de dólares, el centro de dos plantas abarca unos 1.900 metros cuadrados (20.450 pies cuadrados) y abre todos los días. Su tienda de durián recibe a los clientes desde la mañana hasta la medianoche.

Su fundador, Edison Ang, señaló que el centro apunta tanto a clientes locales como a turistas, especialmente a los de China, el mayor importador de durián del mundo. Agregó que el paladar chino ha estado influido durante mucho tiempo por la cultura del durián tailandés.

“Lo que realmente esperamos ahora no es lograr que la gente que no come durián empiece a comer durián”, afirmó. “En cambio, esperamos que los consumidores que ya están comiendo durián de otros países se cambien al durián malasio”.

Aumento de la demanda plantea desafíos

En 2025, China importó 1,87 millones de toneladas de durián fresco por un valor de 7.500 millones de dólares, y el volumen se multiplicó por más de seis en la última década, según datos de sus aduanas.

La entrada más temprana de Tailandia le ayudó a asegurarse más de la mitad de ese mercado por valor en 2025. Malasia, que comenzó a exportar durián fresco a China en 2024, quedó muy por detrás. Pero en la primera mitad de 2026, el valor de las importaciones chinas de durián fresco procedente de Malasia se cuadruplicó en comparación con el mismo periodo del año pasado, lo que apunta a un crecimiento rápido.

A diferencia de sus rivales, los productores malasios por lo general no cosechan antes de tiempo; en su lugar, recogen únicamente la fruta que madura de forma natural y que cae en redes o cuerdas.

Esa es la mayor ventaja de la industria y también su mayor debilidad, explicó Ang, ya que los vendedores tienen que correr contra el tiempo porque la vida útil de la fruta es, como máximo, de dos a tres días. Cualquier demora afectará su calidad. Cuando su mercancía quedó retenida varios días durante inspecciones aduaneras, su tasa de reembolsos aumentó, contó.

Las ventas de durián también son sensibles a las condiciones económicas, indicó Leron Yee, fundador de DKing, cuyo negocio abarca tanto la exportación como el mercado interno. Cuando la economía china va bien, su negocio mejora, pero si cae el poder adquisitivo de los consumidores chinos, necesita encontrar mercados alternativos, sostuvo.

“Es un lujo, no una necesidad”, expresó.

Ir más allá de la fruta en sí

Las empresas están encontrando oportunidades en lo que la fruta puede llegar a ser. El negocio de Yee vende pasta de durián, chocolate con sabor a durián y mochi —e incluso pasteles de luna antes del Festival del Medio Otoño.

La empresa del fundador de DurianBB, Adrian Choy, ofrece helado de durián, postres y durián deshidratado en una cafetería, junto con café aromatizado con la variedad Musang King y otros productos. Su marca también ofrece recorridos guiados por granjas.

En julio, la marca de Choy fue un paso más allá y lanzó un perfume de flor de durián que huele dulce y floral.

Choy comentó que diversificarse hacia otros productos es importante porque añadirá valor al alimento en sí y diferenciará su negocio, incluso cuando otros compitan por precio.

“La comida es comida”, resaltó. “No puedes venderla como un 50% más cara sólo porque tu marca sea diferente”.

Probarlo en Malasia

En toda China han proliferado las tiendas especializadas en durián, y algunas se enfocan en variedades malasias. En Beijing, la tienda de durián Jiang Sir vende bandejas con precios de aproximadamente entre 300 y 1.000 yuanes (unos 44 a 150 dólares), según el peso de la pulpa y las variedades elegidas.

Una empleada, Hou Yuxin, celebró el creciente número de tiendas similares y restó importancia a la presión de la competencia, al señalar que ayudaría a impulsar el mercado de los durianes malasios. Observó que muchas personas ahora quieren disfrutar del durián durante sus viajes a Malasia.

De vuelta en el centro de Ang en Kuala Lumpur, Henry Zhang era uno de ellos. Zhang, un visitante de Shanghái que empezó a comer durián en sus años universitarios, vio por primera vez un durián no más grande que la palma de su mano.

Afirmó que los malasios eran más cremosos que los de Tailandia y tenían sabores distintos. Le impresionó que el centro ofreciera algo más que solo la fruta.

“Puede que todavía coma durianes de otros países. Pero después de comerlos, puede que extrañe aún más los malasios”, manifestó Zhang.

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El fotógrafo de The Associated Press Vincent Thian y las videoperiodistas Olivia Zhang y Wu Jia contribuyeron a este despacho desde Beijing.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP