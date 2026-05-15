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La AP completa reestructuración en EEUU con despidos, parte de giro estratégico de la empresa

The Associated Press confirmó el viernes el despido de un número no especificado de periodistas radicados en Estados Unidos, como parte de una reestructuración anunciada el mes pasado que redirigiría el enfoque de la organización noticiosa del periodismo impreso hacia el periodismo visual y otras fuentes de ingresos.

ARCHIVO – El logotipo de The Associated Press en las oficinas mundiales de la agencia noticiosa en Nueva York, el 9 de abril de 2025. (AP Foto/Aaron Jackson, Archivo)
ARCHIVO – El logotipo de The Associated Press en las oficinas mundiales de la agencia noticiosa en Nueva York, el 9 de abril de 2025. (AP Foto/Aaron Jackson, Archivo) AP

“Esto forma parte de la reestructuración que anunciamos el mes pasado para alinear nuestras operaciones con lo que nuestros principales clientes necesitan hoy de nosotros”, señaló Patrick Maks, portavoz de la AP, en un correo electrónico. Declinó dar cifras o decir si los despidos concluirían el viernes.

“Nunca es fácil separarse de colegas valiosos; agradecemos sus contribuciones a la AP y les deseamos lo mejor”, escribió Maks, director de relaciones con los medios y comunicaciones corporativas del medio.

Los despidos, que ya se esperaban, se producen cerca de un mes después de que la AP, una de las organizaciones de noticias más antiguas e influyentes del mundo, ofreciera indemnizaciones por salida voluntaria a más de 120 periodistas radicados en Estados Unidos. Cerca de 40 se ofrecieron posteriormente y fueron aceptados, según el News Media Guild, el sindicato que representa a los periodistas de la AP.

El sindicato indicó que no sabía cuántos periodistas estaban siendo despedidos. Para los afectados, el viernes fue su último día de trabajo.

Tony Winton, administrador del sindicato, dijo que la organización había recibido un correo electrónico poco antes de las 10 de la mañana del viernes, enviado por un funcionario de recursos humanos de la AP en el que se señalaba que la empresa planeaba implementar despidos y que el último día de trabajo era el viernes. Añadió que no se proporcionó ninguna otra información.

“El sindicato ha pedido detalles a la AP”, señaló Winton. “Estaremos al lado de nuestros miembros y nos aseguraremos de que se protejan todos los derechos contractuales en virtud de nuestro convenio colectivo con la AP”.

Julie Pace, editora ejecutiva y vicepresidenta sénior de la AP, dijo el mes pasado en una entrevista que el objetivo de la agencia era reducir su plantilla global en menos del 5%. La empresa no revela cuántos periodistas emplea.

Pace afirmó entonces que la AP “no está en problemas”.

“Hacemos estos cambios desde una posición de fortaleza, pero los hacemos ahora para reconocer que nuestra base de clientes está cambiando”, expresó.

En los últimos cuatro años, los ingresos de la AP provenientes de los periódicos han disminuido un 25%. Gannett y McClatchy, dos de las mayores editoriales tradicionales de periódicos, dejaron de contratar a la agencia en 2024.

Los clientes de la AP ahora están dominados por empresas de radiodifusión, digitales y tecnológicas. Kristin Heitmann, vicepresidenta sénior y directora de ingresos, dijo el mes pasado que la empresa había visto un crecimiento del 200% en los ingresos provenientes de compañías tecnológicas durante el mismo periodo.

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El exredactor de medios de la AP, David Bauder, contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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