La agenda de deportaciones de Trump recibirá una inyección de $70.000 millones del Congreso

El líder de la mayoría del Senado de Estados Unidos, John Thune, camina desde la Cámara hacia su oficina en el Capitolio, en Washington, el jueves 4 de junio de 2026. (AP Foto/J. Scott Applewhite) AP

El paquete de casi 70.000 millones de dólares, que fue aprobado por el Senado controlado por los republicanos en una votación a medianoche y ahora se dirige a la Cámara de Representantes, fue calificado como un “proyecto de ley podrido” por el líder demócrata y como “un cajero automático para el ICE” por defensores proinmigrantes.

Pero para quienes coinciden con la promesa de campaña de Trump de realizar la mayor operación de deportación masiva en la historia de Estados Unidos, el plan prácticamente garantiza un flujo ininterrumpido de dinero para ejecutar las operaciones de control migratorio del gobierno, y se suma a unos 170.000 millones de dólares que el Congreso ya aprobó para el departamento el verano pasado, como parte del gran proyecto de recortes fiscales de Trump.

Insinuó que, en verano, se prevén redadas de acciones de control migratorio en la ciudad de Nueva York.

El trabajo del Congreso llega en un momento crucial para el presidente republicano y su partido, mientras enfrentan a votantes inquietos antes de las elecciones de mitad de mandato. Aproximadamente uno de cada tres adultos en Estados Unidos conoce a alguien que se ha visto afectado por las operaciones migratorias de Trump, según una encuesta de AP-NORC realizada en abril. Y mientras Estados Unidos celebra su aniversario número 250, la mayoría afirma que ya no es un gran lugar para los inmigrantes.

El paquete de financiación del Congreso es apenas un escueto proyecto de ley de una docena de páginas que no incluye ninguna de las salvaguardas o directrices habituales que suelen exigirse en la legislación. Libera 30.000 millones de dólares para operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), y casi 20.000 millones para la Patrulla Fronteriza y otros rubros, prepagando las operaciones del departamento hasta 2029.

“Sus opciones son ilimitadas en cuanto a lo que pueden hacer con este dinero”, sostuvo Vanessa Cardenas, directora ejecutiva de America’s Voice, una organización de defensa de los inmigrantes con larga trayectoria.

“Es muy difícil aceptar, como ciudadana que paga impuestos, que nuestros dólares vayan a esta enorme máquina de deportación masiva, mientras los estadounidenses luchan para cubrir los costos de la atención médica, para acceder a alimentos y pagan tanto por la gasolina”.

El gobierno ha intentado reorientar el debate sobre sus operaciones migratorias al instalar un nuevo liderazgo en Seguridad Nacional tras las escenas violentas de control migratorio ocurridas a principios de este año y las muertes por disparos de los estadounidenses Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis.

En lugar de las dramáticas redadas callejeras, el gobierno trabaja entre bambalinas en medidas que despojan a grupos de inmigrantes de su capacidad de permanecer en Estados Unidos, eliminando el Estatus de Protección Temporal o dificultando la obtención de tarjetas de residencia permanente.

Los llamados “dreamers”, jóvenes inmigrantes trasladados ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños, han reportado demoras para renovar su estatus de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), lo que los expone a una posible deportación.

Pero las protestas en las calles estadounidenses continúan, como la que se realizó por las condiciones de detención en el centro Delaney Hall, en Nueva Jersey.

Al mismo tiempo, Seguridad Nacional sigue contratando a más agentes del ICE —la agencia organizará una feria de empleo el próximo mes en Florida—, construye más centros de detención y se asocia con países de todo el mundo para que reciban a personas deportadas desde Estados Unidos.

En un comunicado, el departamento afirmó que Trump y el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, están “totalmente enfocados en garantizar que los hombres y mujeres trabajadores” del ICE y de Aduanas y Protección Fronteriza cuenten con financiación completa. Señaló que el paquete del Congreso “garantizará que nuestras operaciones críticas de seguridad nacional continúen pese a cualquier intento demócrata de tomar como rehenes en el futuro a nuestros grandes empleados patrióticos”.

El poder del dinero se convierte en un cheque en blanco

Por lo general, un paquete de financiación del Congreso tendría cientos de páginas o más, con una variedad de instrucciones específicas sobre cómo puede gastarse el dinero y en qué plazos.

Al fin y al cabo, el Congreso tiene el poder de los fondos, y a menudo utiliza ese papel constitucional para imponer controles al gobierno.

Pero después de que los demócratas se negaran a financiar al Departamento de Seguridad Nacional a principios de este año tras la violencia en Minnesota, los republicanos respondieron utilizando el proceso de resolución presupuestaria del Congreso para imponer el paquete por su cuenta, fuera de los canales tradicionales de asignaciones.

Es el mismo proceso que ambos partidos han utilizado en el pasado, más recientemente con el proyecto de recortes fiscales de Trump para 2025.

“No ocurre toda esta importante supervisión”, señaló Bobby Kogan, exintegrante del personal del Comité de Presupuesto del Senado y actual miembro del centro de estudios Center for American Progress.

Durante la noche, los demócratas en el Senado trabajaron para ejercer esa autoridad, presentando enmiendas para garantizar que el Congreso tuviera algo que decir en el proceso. El senador de Illinois, Dick Durbin, por ejemplo, intentó proteger a los “dreamers” de la deportación mientras se retrasan sus renovaciones de DACA. Pero todos esos esfuerzos fracasaron.

Para algunos, las deportaciones no bastan

Mientras tanto, el gobierno enfrenta una enorme presión para cumplir su promesa de aumentar las deportaciones a alrededor de 1 millón al año, después de que las cifras del primer año del presidente republicano quedaran por debajo de lo prometido.

Mike Howell, presidente del Oversight Project, es uno de los líderes de la Coalición de Deportación Masiva que presiona al gobierno de Trump para que cumpla sus promesas.

“Todo el mundo habla de que el ICE va a recibir otra inyección masiva de dinero, y yo no lo veo así en absoluto”, manifestó. “Recibe algo así como el dinero indispensable para mantenerse con vida”.

“No les pedimos que sigan”, dijo Howell. “Les pedimos que empiecen”.

Howell afirmó que hay pocas posibilidades de que el gobierno de Trump pueda alcanzar los objetivos de deportación del presidente a menos que abandone su prioridad de ir tras lo que denomina “lo peor de lo peor”.

Su grupo difundió a principios de este año un marco que propone redadas más amplias para arrestar a inmigrantes, particularmente en los lugares de trabajo. También quiere que el gobierno de Trump dificulte que los inmigrantes que están en Estados Unidos utilicen el sistema bancario, obtengan servicios sociales y consigan licencias de conducir. Los republicanos del Congreso han presentado proyectos de ley que abordan algunos de esos temas.

El gobierno ha intensificado su propia retórica y recientemente publicó un nuevo sitio web que caracteriza a los inmigrantes como “alienígenas” —con temas del espacio exterior— y sugiere maneras en que la Casa Blanca trabaja para impedir que esas personas permanezcan en Estados Unidos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP