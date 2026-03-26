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Kylian Mbappé se recupera de lesión de rodilla y guía a Francia a triunfo 2-1 ante Brasil

FOXBOROUGH, Massachusetts, EE.UU. (AP) — El delantero francés Kylian Mbappé no evidenció secuelas de su lesión en la rodilla izquierda el jueves, cuando se escapó para marcar un gol y darle a Francia una ventaja temprana en camino a una victoria por 2-1 sobre Brasil en un ensayo para el Mundial entre dos de los mejores equipos del mundo.

Hugo Ekitike, de la selección de Francia, abraza a su compañero Kylian Mbappé tras anotar el segundo tanto de su equipo ante Brasil en un partido amistoso realizado el jueves 26 de marzo de 2026 en Foxborough, Massachusetts (AP Foto/Charles Krupa)
Hugo Ekitike, de la selección de Francia, abraza a su compañero Kylian Mbappé tras anotar el segundo tanto de su equipo ante Brasil en un partido amistoso realizado el jueves 26 de marzo de 2026 en Foxborough, Massachusetts (AP Foto/Charles Krupa) AP

Frente a una multitud de 66.215 personas que favorecía ampliamente a Brasil, Mbappé y Hugo Ekitike le dieron a Francia una ventaja de 2-0 en el mismo campo donde disputarán su último partido de la fase de grupos del Mundial de este verano, contra Noruega y Erling Haaland.

Bremer recortó la diferencia a los 78 minutos.

El amistoso se desarrolló sin contratiempos evidentes pese a la disputa latente entre la localidad de Foxborough y los organizadores del Mundial por casi 8 millones de dólares en costos de seguridad. Hace dos semanas, las partes alcanzaron un acuerdo en que el comité organizador prometió realizar el pago por adelantado y la ciudad aprobó la licencia de espectáculos que se requería.

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FUENTE: AP

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