Kuwait derriba por error 3 aviones de combate de EEUU durante ataques iraníes

EL CAIRO (AP) — Tres aviones de combate estadounidenses fueron derribados por error el lunes por fuego amigo kuwaití durante un asalto aéreo iraní, informó el ejército de Estados Unidos.

Los seis tripulantes se eyectaron de forma segura de los F-15E Strike Eagle y se encontraban en condición estable tras ser rescatados, indicó Estados Unidos.

En el momento en que los aviones fueron derribados, estaba en curso un ataque de aeronaves, misiles y drones iraníes.

La televisión estatal iraní afirmó que Irán había atacado uno de los aviones de Estados Unidos que se estrelló en Kuwait, sin dar más detalles.

Se podían escuchar explosiones cuando uno de los aviones caía del cielo envuelto en llamas, relató el testigo Ahmed al-Asar, quien se apresuró a llegar al lugar con cerca de una docena de personas más al tiempo que un aviador descendía en paracaídas hasta el suelo.

Al-Asar pensó al principio que se trataba de un piloto iraní, pero se dio cuenta de que era estadounidense antes que los rescatistas se lo llevaran rápidamente.

Kuwait señaló que sus defensas aéreas habían derribado accidentalmente los aviones como parte de su apoyo a la operación de combate de Estados Unidos en Irán, informó el Comando Central de Estados Unidos.

“El derribo de los aviones de combate de la Fuerza Aérea de Estados Unidos fue un error de las defensas aéreas kuwaitíes”, indicó el ejército. “Kuwait ha reconocido este incidente, y agradecemos los esfuerzos de las fuerzas de defensa kuwaitíes y su apoyo en esta operación en curso”.

Estados Unidos agregó que se investigaba la causa del incidente. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

