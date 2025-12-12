Kosovo recibe al primer migrante deportado desde EEUU bajo acuerdo con el gobierno de Trump

Compartir en:









Kosovo acordó en junio albergar temporalmente hasta 50 migrantes que están programados para ser deportados de Estados Unidos bajo nuevas y más estrictas reglas de inmigración estadounidenses, con el objetivo de facilitar su regreso seguro a su país de origen.

"Un individuo ha llegado a la República de Kosovo y se le ha otorgado protección temporal, de acuerdo con la ley aplicable", indicó el Ministerio del Interior de Kosovo el viernes a The Associated Press en un correo electrónico.

El Ministerio añadió que "las instituciones responsables... han tomado todas las medidas necesarias para asegurar que el individuo en cuestión goce plenamente de los derechos y obligaciones" a los que tiene derecho.

El comunicado no especificó la nacionalidad del migrante ni la fecha de llegada. Las autoridades, según el Ministerio, están "monitoreando continuamente" el proceso de integración y el acceso a todos los servicios disponibles durante la estancia en Kosovo.

De momento se desconoce cuándo podrían llegar otros migrantes o dónde se alojarán en Kosovo.

En junio, el gobierno de Kosovo elogió a Estados Unidos como un "aliado inquebrantable" y destacó la asociación de décadas entre los dos países y sus "valores compartidos".

Una campaña aérea de la OTAN liderada por Estados Unidos de 78 días puso fin a la guerra de 1998-1999 en Kosovo y terminó con el dominio de Serbia en su antigua provincia. Kosovo declaró su independencia en 2008, la cual Belgrado aún no reconoce y ha sido una fuente de tensión en los Balcanes desde la década de 1990. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP