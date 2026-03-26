Kon Knueppel anota 26 y Hornets cortan racha de 7 triunfos de Knicks

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Kon Knueppel, de los Hornets de Charlotte, avanza hacia la canasta frente a Josh Hart (izquierda), de los Knicks de Nueva York, el jueves 26 de marzo de 2026 (AP Foto/Nell Redmond) AP

Knueppel, de 20 años, estuvo cerca de lograr su primer triple-doble en la NBA, al terminar con 10 rebotes y ocho asistencias.

LaMelo Ball sumó 22 puntos y Brandon Miller aportó 21 tantos y ocho rebotes a la causa de los Hornets, que han ganado cinco duelos seguidos. Miles Bridges y Coby White contribuyeron cada uno con 17 puntos.

Jalen Brunson registró 26 unidades y 13 asistencias por los Knicks, que habrían asegurado un boleto a los playoffs con una victoria. OG Anunoby añadió 17 puntos en un partido que presentó un ambiente de alta intensidad, parecido al de la postemporada.

Charlotte (39-34) alcanzó a Miami en el octavo lugar de la Conferencia Este, aunque el Heat tiene a favor el criterio de desempate por los enfrentamientos directos.

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FUENTE: AP