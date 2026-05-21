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Koepka está a 1 golpe en el Byron Nelson; Scheffler acecha en su torneo local

McKINNEY, Texas, EE.UU. (AP) — Scottie Scheffler no volverá a ganar este año el CJ Cup Byron Nelson en su ciudad natal de principio a fin.

Taylor Moore observa su tiro de salida hacia el hoyo 8 en la primera ronda del Byron Nelson en McKinney, Texas, el jueves 21 de mayo de 2026 (AP Foto/LM Otero)
Taylor Moore observa su tiro de salida hacia el hoyo 8 en la primera ronda del Byron Nelson en McKinney, Texas, el jueves 21 de mayo de 2026 (AP Foto/LM Otero) AP

Por ahora, el jugador número uno del mundo persigue a un grupo de punteros que incluye a Brooks Koepka, el campeón de cinco majors que busca su primera victoria desde que regresó a la Gira de la PGA procedente de LIV Golf.

Koepka firmó el jueves un 63, 8 bajo par, y quedó a un golpe del líder de la primera ronda, Taylor Moore, en el renovado TPC Craig Ranch. Scheffler finalizó en 66 mientras jugaba con Koepka y Si Woo Kim, uno de siete jugadores con 64.

“Sentí que por un rato me estaban pasando por encima ahí afuera. Así que tuve la fortuna de hacer un par de birdies al final de la ronda y mantenerme en el torneo”, comentó Scheffler, quien lideró desde el inicio el Nelson del año pasado y ganó por ocho golpes con 31 bajo par, además de igualar el récord del tour de puntuación en 72 hoyos con 253.

Moore, cuya única victoria en sus primeras 128 participaciones en la Gira de la PGA llegó en el Valspar Championship de 2023, embocó un putt de birdie de 14 pies desde el borde del green en el hoyo 9, par 5, para cerrar la mejor ronda de su carrera en el tour.

El texano, que reside en Oklahoma, lidera a Koepka y a Jesper Svensson, quien tuvo la oportunidad de alcanzar a Moore en la cima de la tabla, pero falló un putt de 9 pies en el nueve.

Kim —el jugador mejor clasificado del grupo detrás de Scheffler, en el 24to puesto— incurrió en el único bogey del trío, en su hoyo 16. Fue el séptimo del campo, par 3.

Kim, uno de varios compatriotas en el torneo patrocinado por el conglomerado surcoreano CJ Group, recortó la diferencia con Koepka mediante un birdie en el nueve. Koepka se conformó con par.

El argentino Emiliano Grillo, Keith Mitchell, Stephan Jaeger, Michael Thorbjornsen, Tyler Duncan y Kensei Hirata estaban empatados con Kim. Doug Ghim registró 65 junto con Mackenzie Hughes, Hank Lebioda, Austin Eckroat y Lanto Griffin.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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